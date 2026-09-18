Insider: AfD plant Treffen mit Putin-Berater zu Gaslieferung

Die AfD-Führung und ein Wirtschaftsberater des russischen Präsidenten Wladimir Putin bereiten zwei Insidern zufolge ein Treffen im kommenden Frühling vor, bei dem über eine Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen nach Deutschland beraten werden soll. An den Gesprächen sollen der Chef des russischen Staatsfonds, Kirill Dmitrijew, sowie die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla teilnehmen, sagte eine mit den Plänen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.