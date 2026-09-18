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Geheimnis um König Haralds Sarkophag gelüftet
Das norwegische Königshaus hat das Geheimnis um den Sarkophag des gestorbenen Königs Harald V. gelüftet. Am Freitag veröffentlichte der Hof ein Bild, auf dem er im königlichen Mausoleum neben den Sarkophagen von Haralds Eltern und Großeltern steht. An seiner letzten Ruhestätte war der Ende August gestorbene Monarch nach einer großen Trauerfeier vergangene Woche angekommen. Dazu hatten sich in Oslo zahlreiche Royals und Staatsoberhäupter versammelt.