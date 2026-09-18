Geheimnis um König Haralds Sarkophag gelüftet

Das norwegische Königshaus hat das Geheimnis um den Sarkophag des gestorbenen Königs Harald V. gelüftet. Am Freitag veröffentlichte der Hof ein Bild, auf dem er im königlichen Mausoleum neben den Sarkophagen von Haralds Eltern und Großeltern steht. An seiner letzten Ruhestätte war der Ende August gestorbene Monarch nach einer großen Trauerfeier vergangene Woche angekommen. Dazu hatten sich in Oslo zahlreiche Royals und Staatsoberhäupter versammelt.

© APA/AFP The sarcophagus of Norway's late King Harald V (L) is seen in the crypt of the palace church, next to the two sarcophagi of King Haakon VII and Queen Maud, and King Olav V and Crown Princess Martha, in Oslo, Norway, on September 18, 2026. (Photo by Ole Berg-Rusten / NTB / AFP) / Norway OUT