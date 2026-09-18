Barenboim erlitt Schwächeanfall

Der weltweit gefeierte Dirigent Daniel Barenboim hat wenige Stunden vor einem geplanten Auftritt im deutschen Dortmund einen Schwächeanfall erlitten. Darüber informierte das dortige Konzerthaus. Nach einer Probe noch am Morgen habe der Stardirigent einen post-viralen Schwächeanfall erlitten und seine Mitwirkung am Konzert aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Der in Argentinien geborene, 83-Jährige hatte im Vorjahr seine schwere Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht.

© APA/dpa Barenboim erlitt einen Schwächeanfall in Deutschland