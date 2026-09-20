Spar, Rewe, Hofer, Lidl: So verteilen sich die Anteile in Österreich

Vier Lebensmittelhandelsketten nehmen mehr als 94 Prozent des Marktes in Österreich ein. Kolportierter Einstieg von Rewe bei MPreis würde Markt noch mehr konzentrieren.

Vier Unternehmen dominieren mehr als 90 Prozent des österreichischen Lebensmittelhandels. Die Supermarktketten Spar, Rewe (Billa, BillaPlus, Penny), Hofer und Lidl sind 2025 zusammen auf einen Marktanteil von 94,3 Prozent gekommen, zeigen Daten von NielsenIQ. Steigt Rewe wie kolportiert beim Tiroler Lebensmittelhändler MPreis ein, würde sich der Markt noch mehr konzentrieren. Tirol ist im Lebensmittelhandel ein Sonderfall.

NielsenIQ weist MPreis allein nicht aus, bescheinigte den Tirolern aber gemeinsam mit dem übrigen Lebensmittelhandel für 2025 einen Marktanteil von 3,6 Prozent. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) sprach in ihrer Branchenuntersuchung Lebensmittel im Jahr 2023 sogar vom „Sonderfall Tirol“. Die „Big Four“ im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel würden in Tirol aufgrund der Dominanz von MPreis zu den „Big Five“ werden.

In Tirol kommt MPreis auf deutlich mehr Filialen als Rewe

Während im Rest des Landes Spar, Rewe, Hofer und Lidl gut 95 Prozent des Umsatzes generierten, liege deren Anteil in Tirol bei nur rund 71 Prozent, so die BWB in der Branchenuntersuchung. Der nicht unerhebliche Anteil von MPreis in Tirol sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Rewe hier entsprechend weniger präsent sei. 2022 kam Rewe in Tirol auf 75 Filialen, MPreis hingegen auf 214.

Dies könnte sich nun ändern, denn Rewe spitzt auf MPreis. Damit würde der Händler, der stärker im Osten des Landes verankert ist, seine Fühler Richtung Westen ausstrecken. Ob die BWB einem solchen Deal zustimmen würde, wird sich weisen.

An der Spitze steht Spar mit 36,2 Prozent Marktanteil

Rewe hat in den vergangenen Jahren gegenüber Spar klein beigeben müssen und die Marktführerschaft an den Salzburger Familienkonzern verloren. 2025 kam Spar laut NielsenIQ auf einen Marktanteil von 36,2 Prozent, Rewe (ohne Bipa) auf 32,4 Prozent. Hofer und Lidl erreichten zusammen 25,7 Prozent. Die Markant Gruppe, bestehend aus Unimarkt- und Nah&Frisch-Standorten, kam im Gesamtjahr 2025 auf einen Marktanteil von 2,1 Prozent. Anfang 2026 zog sich Unimarkt aus dem Lebensmittelhandel zurück, knapp die Hälfte der 90 Filialen wurde von Rewe und Spar übernommen. Der übrige Lebensmitteleinzelhandel, der sich aus MPreis sowie dem nicht filialisierten Lebensmittelhandel zusammensetzt, erreichte 3,6 Prozent.