Liezen: Diese Bauprofis halten Bauherren den Rücken frei

Ob Einfamilienhaus, Gewerbebau oder Stall: Gerald Marcher und Thomas Pilsinger begleiten Kunden mit ihrer neuen Baufirma von Anfang bis Ende.

Freunde, Familie, regionale Partnerbetriebe und auch Gemeindevertreter – sie alle waren letzten Freitag der Einladung von „GuTBau“ zur offiziellen Eröffnungsfeier gefolgt. Die Köpfe hinter der neuen Firma in der Liezener Döllacher Straße? Gerald Marcher – das G im Namen – und Thomas Pilsinger – das T. Unterstützt werden sie von Baumeister Markus Schreimeier, der als gewerberechtlicher Geschäftsführer agiert.

Gemeinsam begleitet das insgesamt zwölfköpfige „GuTBau“-Team Häuslbauer, Unternehmer und Landwirte von der ersten Idee bis zur schlüsselfertigen Übergabe. „Ein Bauvorhaben zu realisieren, ist heute eine enorme Herausforderung“, weiß Pilsinger. Genau an diesem Punkt setzt das Unternehmen an. Das Ziel sei es, den Bauherren diese Last abzunehmen – ob nun zur Gänze oder in Teilen, je nach Wunsch.

1 / 14 Auch Bürgermeisterin Andrea Heinrich ... © World of Communication

Viel Erfahrung

Das Trio setzt dabei auf 66 Jahre gemeinsame Berufserfahrung. „Ich habe Maurer gelernt und mich bis zum Polier weitergebildet“, erzählt Marcher. 27 Jahre, ergänzt der in Admont wohnhafte 42-jährige gebürtige Voitsberger, sei er im Geschäft. Pilsinger bringt als Stuckateur und Trockenausbauer sowie Maurer ein ähnliches Fundament mit. Auch der 38-jährige Ardninger hat sich bis zum Polier qualifiziert, außerdem „unzählige Schulungen gemacht“.

Als Bauleiter bei einem großen Konzern war Pilsinger mit zahlreichen Projekten betraut. Eines davon: das Liezener Einkaufszentrum ELI, wo er auch Schreimeier kennenlernte. „Da haben wir festgestellt, dass wir gut harmonieren“, blickt Schreimeier zurück. Der 37-jährige gebürtige Fohnsdorfer ist neben seiner Tätigkeit im Ennstal auch in Ostösterreich beruflich unterwegs, unter anderem mit einem eigenen Planungsbüro.

Zusammen haben wir 66 Jahre Berufserfahrung. — Thomas Pilsinger

„Für heuer sind wir voll“

Der Betrieb der neuen Liezener Baufirma läuft übrigens bereits seit Juni auf Hochtouren. Und das höchst erfolgreich: Die Auftragsbücher sind prall gefüllt. Neben zahlreichen Projekten in der Planungs- und Einreichphase setzt das Team aktuell bereits vier Bauvorhaben in die Tat um. „Für heuer sind wir voll“, berichtet Marcher stolz.