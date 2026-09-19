Bernhard Sutterlüty geht 2027 für die Volkspartei als Bürgermeisterkandidat in Völkermarkt ins Rennen.

„Völkermarkt ist meine Heimat, und ich möchte gemeinsam mit unserem Team Verantwortung für die weitere Entwicklung unserer Gemeinde übernehmen. Mir geht es um eine Politik, die zuhört, vernünftig entscheidet und Vorhaben auch umsetzt. Gemeinsam mit den Menschen wollen wir konkrete Projekte für Völkermarkt und seine Ortschaften entwickeln und auf den Weg bringen.“ So gab Bernhard Sutterlüty seine Kandidatur zum Bürgermeister in Völkermarkt bekannt.

Der Stadtrat wurde einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten und Spitzenkandidaten der Volkspartei Völkermarkt nominiert. Im Februar 2027 werden nämlich in ganz Kärnten die Gemeinderäte und Bürgermeister neu gewählt.

Der 58-Jährige ist seit vielen Jahren in der Völkermarkter Gemeindepolitik aktiv. Seit 2010 gehört er dem Gemeinderat an, seit 2024 ist er Stadtrat und verantwortet die Bereiche Gewerbe, Wirtschaft, Marktwesen und Tourismus. Er lebt mit seiner Familie in Unterbergen/St. Michael ob der Gurk, ist Vater von drei Kindern und Großvater von zwei Enkelkindern.

Für die Volkspartei Völkermarkt steht die gemeinsame Arbeit als Team im Mittelpunkt. Ziel sei es, im kommenden Gemeinderat stark vertreten zu sein, Verantwortung zu übernehmen und wichtige Projekte für die Stadt und ihre Ortschaften voranzubringen. In den kommenden Monaten will das Team daher verstärkt das persönliche Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen und deren Ideen und Anliegen in die weitere Arbeit einfließen lassen.

„Wir wollen Völkermarkt gemeinsam gestalten – mit einem starken Team und einem offenen Ohr für die Menschen. Dafür werden wir in den kommenden Monaten in der gesamten Gemeinde unterwegs sein, zuhören und das persönliche Gespräch suchen“, so Sutterlüty abschließend.