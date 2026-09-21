Zusätzliche Park-and-Ride-Plätze entstehen in Villach Land

Bis Ende 2026 sollen am Bahnhof Paternion-Feistritz 18 zusätzliche Pkw-Abstellplätze entstehen. Land Kärnten und die ÖBB investieren dafür rund 308.000 Euro.

Wer vom Auto auf die Bahn umsteigen will, ist auf ausreichend Parkmöglichkeiten bei den Bahnhöfen angewiesen. Land Kärnten und ÖBB bauen deshalb an zwei Standorten ihre Park&Ride-Anlagen aus. Einer davon liegt im unteren Drautal.

Am Bahnhof Paternion-Feistritz entstehen 18 zusätzliche Pkw-Stellplätze. Derzeit stehen dort 52 Parkplätze zur Verfügung. Für die Erweiterung investieren das Land Kärnten und die ÖBB rund 308.000 Euro. Die Kosten werden zu gleichen Teilen getragen. Fertiggestellt und in Betrieb genommen werden soll die erweiterte Anlage bis Ende 2026. Der Bahnhof verfügt auch über eine Fahrradgarage.

Noch mehr Plätze im Bezirk Völkermarkt

Deutlich größer fällt der Ausbau beim Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See aus. Dort entstehen 70 zusätzliche Stellplätze, womit künftig insgesamt 230 Parkplätze zur Verfügung stehen. Hintergrund ist laut Land und ÖBB die starke Auslastung der bestehenden Anlage. Für beide Projekte zusammen sind damit 88 neue Pkw-Stellplätze vorgesehen.