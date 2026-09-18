Keine rechtlichen Gründe, gegen Stiftungsrat einzuschreiten

Die Staatsanwaltschaft Wien wird nach Anzeige aus Kärnten kein Ermittlungsverfahren gegen ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer und seinen ehemaligen Stellvertreter Gregor Schütze einleiten.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Sachverhaltsdarstellung des Kärntner Journalisten Harald Raffer gegen den ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer (SPÖ) und seinen damaligen Stellvertreter Gregor Schütze (ÖVP) zurückgelegt. Begründung: Von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde abgesehen, „weil die Führung eines solchen Verfahrens aus rechtlichen Gründen unzulässig wäre“.

Für Lederers Anwalt Dieter Heine, bei dem die Note der Staatsanwaltschaft Wien eingelangt ist, bedeutet das knapp und bündig, dass „es keinen rechtlichen Grund gab, hier einzuschreiten“.

Wie berichtet, wollte Raffer, Autor und pensionierter Pressesprecher der Stadtwerke Klagenfurt, mögliche Unvereinbarkeiten der PR-Beraterjobs von Lederer und Gregor mit ihren Funktionen als ORF-Stiftungsratsvorsitzende überprüfen lassen. In der Sachverhaltsdarstellung gegenüber der Staatsanwaltschaft äußerte der Kärntner den „Verdacht der Untreue“. Er möchte „einfach nur Klarheit“, hatte er damals gesagt. Nun wurde also von der Behörde festgestellt, dass „keine rechtlichen Gründe vorliegen, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten“.