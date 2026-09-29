In Gleisdorfer Familienbetrieb fällt der Apfel nicht weit vom Stamm 

Führungswechsel am Obsthof Eberl in Labuch bei Gleisdorf: Obstbaumeisterin Selina Eberl (26) tritt in die Fußstapfen ihrer Eltern.

Just im Ausnahmejahr 2026, genau genommen am ersten September, hat Selina Eberl den landwirtschaftlichen Familienbetrieb im Gleisdorfer Ortsteil Labuch übernommen. „Die Bäume haben unter der Trockenheit gelitten, aber die Ernte ist nicht so schlecht. Ich will nicht klagen“, resümiert die 26-jährige Obstbaumeisterin inmitten der Apfelernte.

Auf drei Hektar wird hier Obst angebaut, weiters gibt es Gemüse und Getreide, das in der hauseigenen Backstube zu Brot und Germmehlspeisen verbacken wird. Der Eberl-Hof wurde einige Generationen zuvor als Viehbetrieb gegründet und war lange Zeit für sein Ribisel-Sortiment bekannt.

© KLZ / Katharina Lagler Selina Eberl mit Mann Kilian sowie ihren Eltern Erich und Nadja Eberl

Dass sie einmal in die Fußstapfen ihrer Eltern Nadja und Erich treten wird, war für die 26-jährige Selina schon als Schülerin klar: „Mit der Natur zu arbeiten und sein eigener Chef zu sein – das könnte ich mir nicht anders vorstellen.“ So absolvierte sie die Fachschule Silberberg und schloss die Meisterausbildung für Obstbau ab.

„Direkt“ ist wichtigster Vertriebsweg

Für die Gleisdorferinnen und Gleisdorfer ist die junge Hofübernehmerin keine Unbekannte: Sie engagiert sich als Gemeinderätin und ist seit vielen Jahren auch am Bauernmarkt zu finden, den die Eberls seit gut 40 Jahren beschicken. Weiters stehen sie auch auf zwei Grazer Märkten, beliefern Bauernläden in der Region und betreiben einen eigenen Hofladen.

Die Direktvermarktung wird weiterhin der wichtigste Vertriebsweg sein, so Eberl: „Das ist unsere Stärke: Dass wir genau auf die Kundenwünsche eingehen können.“ Und diese ändern sich im Laufe der Jahre. Früher, so Eberl, hätten viele Kundinnen und Kunden große Mengen gekauft, um zuhause Wintervorräte einzukochen. Das habe stark abgenommen. Auch Alkohol, etwa Schnäpse, werden heute kaum noch nachgefragt.

© KLZ / Katharina Lagler Eberl führt den Hof gemeinsam mit ihrem Mann Kilian (24)

Dafür legen immer mehr Menschen Wert auf gesunde, der Jahreszeit entsprechende Nahrungsmittel. Brot und Eier seien besonders wichtige Produkte. Die Regionalität sei nach wie vor ein wichtiger Faktor für die Kundinnen und Kunden: „Wir erhalten viel Wertschätzung für unsere Arbeit.“

Keine großen Änderungen

Den Betrieb wird Eberl mit ihrem Ehemann Kilian Eberl (24), der gelernter Spengler ist und als landwirtschaftlicher Facharbeiter ausgebildet ist, führen. Große Änderungen planen die beiden vorerst nicht: „Meine Eltern haben großartige Vorarbeit geleistet. Mir ist es wichtig, diesen hohen Standard zu halten“, ist die junge Landwirtin dankbar.