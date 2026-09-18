Im Fürstenfelder Ortsteil Söchau kam es Freitagmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Der Motorradlenker wurde durch den Aufprall mehrere Meter über die Straße geschleudert (Symbolbild)

Am Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Söchau gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person alamiert. Die Unfallstelle lag in unmittelbarer Nähe des Rüsthauses an der Söchauerstraße (L 442).

Ein Pkw-Lenker wollte gerade in das Ortsgebiet von Söchau einbiegen, als ihm ein Motorradfahrer entgegenkam. Dieser wurde durch die Kollision laut Freiwilliger Feuerwehr Söchau mehrere Meter weitergeschleudert.



Trotz lang andauernder Reanimationsversuche durch das Rote Kreuz verstarb der Motorradlenker noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.