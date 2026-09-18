Zehn Jahre lang durfte Brünhilde Blum in Kroatien ein bisschen Frieden erfahren. Aber nun stapeln sich wieder die Leichen – und die Totenfrau muss sich den Dämonen der Vergangenheit stellen.

„Mich hat interessiert, was nach dem vermeintlichen Happy End passiert ist“, erzählt Bernhard Aichner. Vor zehn Jahren durfte seine „Totenfrau“ Brünhilde Blum in den Sonnenuntergang segeln. Nachdem sie eine Spur von Rache, Gewalt und Tod durch drei Romane gezogen hatte, fand sie in Kroatien Ruhe und Frieden. Doch die Verfilmung für Netflix habe in ihm den Wunsch geweckt, „ihre Geschichte weiterzuerzählen“, so Aichner.

Der geht die Rückkehr seiner Kult-Bestatterin beschaulich an. Seit zehn Jahren zaubert Reza „Glanz in die Augen“ von Blum, das Paar genießt das Leben am Meer und bietet Segeltörns und Tauchkurse an. Doch dann chartert ein deutsches Paar die Yacht und bald wird Blum zynisch feststellen, dass „in der Adria mehr Leichen als Fische“ schwimmen. Denn Blum reagiert, wie sie immer reagiert, wenn die Existenz ihrer Familie bedroht wird: mit brutaler Gewalt.

Bernhard Aichner: Totenfrau – Die Rückkehr. Rowohlt, 352 Seiten, 27.50 Euro

Dass die Wut nie ganz verschwunden ist, hat auch mit den Traumata ihrer Kindheit zu tun, denen Blum sich im vierten Band auf unerwartete Weise stellen muss. Zudem leidet sie darunter, dass Tochter Nela die Vergangenheit ihrer Mutter herausgefunden und den Kontakt abgebrochen hat. Als Nelas beste Freundin stirbt, wird die Vergangenheit aber endgültig wieder zur Gegenwart.

Stakkatoartiger Erzählsound

Aichner jagt Blum – und mit ihr seine Leserinnen und Leser – erneut durch eine bittere Geschichte. Sein stakkatoartiger, dialoglastiger Erzählsound treibt die Handlung unerbittlich voran. Aichners Figuren müssen schnell handeln, denn hinter jedem Abgrund wartet bereits das nächste Unglück. Für längere Schilderungen oder tiefenpsychologisches Schürfen bleibt da kaum Zeit.

Mit Nela bekommt die Thriller-Reihe aber auch eine neue Ebene: Blum muss sich, um ihre Tochter nicht zu verlieren, mit den Folgen ihres Handelns auseinandersetzen. Aber auch für Nela wird bald klar: Wenn die Familie bedroht ist, verschieben sich die Grenzen der Moral. Und so steht auch im vierten Teil wieder über allem die Frage: Wie weit kann ein Mensch gehen, wenn ihm alles genommen wird?