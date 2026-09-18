Wer rettet die Reha Aflenz? Land bleibt noch defensiv

In einer Anfragebeantwortung äußert sich Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl zu den laufenden Gesprächen mit der PVA zum Erhalt des Reha-Zentrums.

Welche Zusagen zur Weiterführung des Standorts gibt es? Welche Form einer Beteiligung des Landes ist vorstellbar? Wann können die Beschäftigten mit einer Entscheidung über die Zukunft des Reha-Zentrums in Aflenz rechnen? 23 Fragen wie diese richtete die SPÖ-Landtagsfraktion im Juli an Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl, der sich bislang nicht zu den laufenden Gesprächen mit der Pensionsversicherungsanstalt geäußert hatte.

Diese prüft bekanntlich eine Zusammenlegung mit dem Reha-Zentrum in St. Radegund. Pünktlich vor der nächsten regulären Landtagssitzung hat Kornhäusl die SPÖ-Fragen nun beantwortet. Er habe zwar nur begrenzte Zuständigkeit, wolle aber im Rahmen seiner Möglichkeiten helfen, erklärt er und bestätigt unter anderem die Einschätzung von Landesrat Hannes Amesbauer, dass das Land gegenüber einer Beteiligung grundsätzlich nicht abgeneigt sei.

Kornhäusl sieht Schumann am Zug

Allerdings sei festzuhalten, „dass es nicht Aufgabe der Bundesländer sein kann, sämtliche Leistungen zu kompensieren, die von Seiten des Bundes bzw. Bundesträgern oder der Selbstverwaltung gestrichen oder gekürzt werden.“ Ohnehin liege die Hauptverantwortung bei Sozialministerin Korinna Schumann, die es in der Hand habe, „den Standort Aflenz zu sichern.“ Eine Schwächung der rehabilitativen Versorgung in der Steiermark sei für ihn generell nicht vorstellbar.

© Klz / Stefan Pajman Karlheinz Kornhäusl sieht Sozialministerin Korinna Schumann in der Verantwortung

Prinzipiell agiert die PVA in Selbstverwaltung, laut einem ihrer Sprecher könne Schumann nur eingreifen, wenn eine Rechtswidrigkeit vorliege. Wie berichtet, sucht die Pensionsversicherungsanstalt seit Dienstag offiziell nach einem Partner für die Klinik in Aflenz – und lädt das Land dabei ausdrücklich zur Beteiligung ein. Im Raum steht etwa die Etablierung von Übergangsbetten.

Kornhäusl dazu: „Ich stehe generell Projekten offen und positiv gegenüber, die sich im Rahmen der gesetzlichen und budgetären Möglichkeiten des Landes abbilden lassen und für die es einen objektiven Bedarf gibt.“ Ein konkretes Angebot der PVA liege ihm jedoch noch nicht vor.

SPÖ sieht „Flucht aus Verantwortung“

In einer ersten Reaktion gibt sich Max Lercher, der am Donnerstagabend mit Turnaus Bürgermeister Stefan Hofer eine gut besuchte Diskussionsveranstaltung in Aflenz abhielt, von den Antworten enttäuscht und ortet eine „Flucht aus der Verantwortung". Kornhäusl verstecke sich hinter Zuständigkeiten statt ein klares Bekenntnis abzugeben, meint er und fordert: „Wenn das Land den Standort sichern will, muss man jetzt auf die PVA zugehen und eine verbindliche Beteiligung anbieten.“