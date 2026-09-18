Kärntner Pionier der Luftfahrt 79-jährig verstorben

Der Kärntner Michael Feinig, langjähriger Geschäftsführer von Diamond Aircraft und Präsident des Österreichischen Aero Clubs, wird in Völkermarkt verabschiedet.

Er wollte hoch hinaus – und blieb der Fliegerei ein Leben lang verbunden. Michael Feinig, der maßgeblich am Aufstieg von Diamond Aircraft beteiligt war und später sechs Jahre lang den Österreichischen Aero-Club führte, ist am 4. September im Alter von 79 Jahren gestorben. Die Urnenverabschiedung ist am 26. September um 11 Uhr in der Filialkirche St. Agnes in Völkermarkt.

Seine Wurzeln lagen in Kärnten. Feinig wurde am 29. Juni 1947 in Suetschach geboren. Auch nach seinem späteren beruflichen Weg nach Niederösterreich blieb die Verbindung zu seiner Heimat bestehen.

Als Wolf Hoffmann 1981 in Friesach die Firma Hoffmann Aircraft gründete, war Feinig von Beginn an dabei. Das Unternehmen hatte sich auf den Motorsegler H36 Dimona spezialisiert. 1987 übersiedelte der Betrieb nach Wiener Neustadt. Aus Hoffmann Aircraft wurde schließlich Diamond Aircraft – und aus dem kleinen Kärntner Flugzeughersteller ein international tätiges Unternehmen, dem Feinig von 1995 bis 2013 als Geschäftsführer vorstand.

Auch nach seinem Abschied von Diamond Aircraft dachte Feinig nicht daran, sich von der Fliegerei zu verabschieden. 2013 wurde er zum Präsidenten des Österreichischen Aero-Clubs gewählt. Sechs Jahre lang setzte er sich in dieser Funktion insbesondere für die Interessen von Piloten und Flugvereinen ein. Nun ist Michael Feinig seinen letzten Flug angetreten. Zurück bleibt ein Stück österreichischer Luftfahrtgeschichte, das auch mit seinem Namen verbunden ist.