Der Preis für das beste Shopping-Center geht nach Spittal

Laut dem Shoppingcenter Performance Report zählt das Einkaufszentrum Neukauf in Spittal zu den besten Adressen in ganz Österreich.

Die besten Restaurants hoffen auf Hauben und Sterne. Einkaufszentren warten jedes Jahr gespannt auf den Shoppingcenter Performance Report von Ecostra und dem Österreichischen Handelsverband. Österreichweit werden in 96 Shopping-Centern Mieter zur Zufriedenheit und Profitabilität befragt. Die Rutter Immobilien Gruppe freut sich über den bisher größten Erfolg ihrer mehr als dreißigjährigen Unternehmensgeschichte. Die zwei besten Einkaufszentren Österreichs 2026 sind die von Rutter entwickelten und gemanagten Center Neukauf Spittal und EO Oberwart im Burgenland. Rutter wurde überdies zum 13. Mal in Folge zum besten Centermanager Österreichs gewählt.

Das Neukauf Spittal eroberte mit einer Durchschnittsnote von 1,83 den Award als bestes Shoppingcenter 2026. Die Preisverleihung fand am 17. September in Wien statt. Stefan Rutter: „Das Neukauf Spittal ist seit Jahrzehnten das führende Handelszentrum in Oberkärnten. Das Center bietet einen perfekten Mix an leistungsstarken Filialisten und großartigen lokalen Familienunternehmen. Das Angebot reicht vom täglichen Bedarf bis zu Mode, Elektro- und Spielwaren.“

„Ein unverzichtbarer Leitbetrieb“

Dem schließt sich Geschäftsführer Andreas Wedenig an: „Von unseren Mietern zum besten Centermanager Österreichs gewählt zu werden, macht uns ungemein stolz und ist die schönste Auszeichnung für unser Unternehmen.“ Bürgermeister Gerhard Köfer gratuliert zu dem Erfolg: „Das Einkaufszentrum Neukauf ist seit den 80er Jahren ein unverzichtbarer Leitbetrieb in Spittal. Die Auszeichnung bestätigt die hohe Attraktivität unserer Einkaufsstadt.“