Beim Abladen eines Containers geriet Freitagfrüh in Traboch ein Lkw ins Rutschen und prallte gegen eine Schallschutzwand der ÖBB. Ein Streckengleis musste gesperrt werden.

Ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Leoben wollte Freitagfrüh gegen 6 Uhr mit seinem Lkw bei einem Bauhof in Traboch einen Container abladen. Um rückwärts zum Abstellplatz zu gelangen, musste er eigenen Angaben zufolge mehrmals reversieren und geriet dabei auf eine Wiese.

Auf dem abschüssigen Untergrund geriet der Lkw ins Rutschen und prallte gegen eine Schallschutzwand der ÖBB. Diese wurde dabei aus der Verankerung gerissen und stürzte neben die Gleise. Auch eine zweite Schallschutzwand wurde bei dem Unfall beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Ein Zuggleis bleibt vorerst gesperrt

Während das umgestürzte Modul mit Geräten des Bauhofs zur Seite gezogen wurde, musste der Zugverkehr eingestellt werden. Nach kurzer Zeit konnte ein Streckengleis wieder freigegeben werden. Das zweite Gleis muss vorerst gesperrt bleiben. Ein Techniker der ÖBB werde den stehenden, aber beschädigten Teil der Schallschutzwand begutachten und danach weitere Maßnahmen treffen, informiert die Polizei in einer Aussendung.