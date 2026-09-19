Steirischer Gangsta-Rapper (23) landete wegen selbst komponierten Songs vor Gericht. Wegen gefährlicher Drohung wird er in Graz verurteilt und eingewiesen.

Tausende gefährliche Drohungen habe man in diesem Gerichtssaal schon verhandelt, vermutet der Verteidiger. „Die meines Mandanten sind aber etwas komplett anderes, ihnen haftet nahezu etwas Poetisches an. Wobei man beachten muss: Drohungen waren für ihn, der heute 23 Jahre alt ist, 22,5 Jahre lang kein Thema.“

Ein selbst verfasstes Lied ist es, das den Steirer vor das Straflandesgericht in Graz gebracht hat. „Das Schreckliche daran ist“, befindet sein Anwalt, „dass er den Link zu Spotify jemandem geschickt hat, den er selbst als engsten Freund bezeichnet“. Der Songtext: „Letzter Atemzug, wenn dir der Sauerstoff ausgeht.“ Aber auch: „Frag mich wie ein Hammer gegen deinen Schädel klingt. Möchte einen Speer in deinen Rücken.“ Warum diese Texte? „Er ist Musiker, Gangsta-Rapper. In dem Genre wird Gewalt als etwas Cooles dargestellt. Das ist natürlich eine fatale Botschaft, aber es geht um Kunst.“

Drohung mit Brandbomben

Weniger um Kunst, sondern um die Gefahr, die vom 23-jährigen Steirer ausgeht, dreht sich der Anklagevortrag von Staatsanwältin Julia Steiner am Straflandesgericht: „Weil er mehrmals davon sprach, er werde Brandbomben bauen und damit seine ehemalige Schule hochgehen lassen, wurde die Polizei alarmiert.“ Danach kam der Hobby-Rapper in die geschlossene Psychiatrie. In dieser Zeit hat er sein Lied getextet. Später hat er seinem Freund nicht nur das besagte Lied zugeschickt, sondern diesem „bei einem persönlichen Treffen damit gedroht, dessen Katzen und dessen Wohnung anzuzünden“.

© Penz Manfred Walzl, psychiatrischer Sachverständiger

Eine Einweisung ist die Bremse, auf die man beim Betroffenen momentan steigen muss. Aber: Das ist auch die große Chance für ihn. — Manfred Walzl , Psychiatrischer Sachverständiger

Sein Motiv legt der Steirer (“Seit drei Jahren bin ich Gangsta-Rapper, es sind viele Übertreibungen in meinen Texten“) selbst dar: „Ich wollte meinen Freund von meiner Freundin fernhalten, er hat sich an sie herangemacht.“ Die Drohungen im Text gibt der 23-Jährige zu, an jene beim persönlichen Treffen könne er sich nicht erinnern. Richter Andreas Rom dazu: „Was glauben Sie, was der Katze passiert?“ – „Die Katze würde den Brand selbst löschen, indem sie sich so lange wälzt, bis die Flammen erloschen sind.“ Der Vorsitzende resümiert: „Zuerst die Drohung mit der Brandbombe an Ihrer Schule. Dann jene, die Katze und das Haus ihres Freundes anzuzünden. Irgendwie schließt sich da der Kreis.“

© Christian Penz Richter Andreas Rom führte den Prozess

Zuerst die Drohung mit der Brandbombe an Ihrer Schule. Dann jene, die Katze und das Haus ihres Freundes anzuzünden. Irgendwie schließt sich da der Kreis. — Andreas Rom , Richter

Psychotherapie als „große Chance“

Der psychiatrische Sachverständige Manfred Walzl diagnostiziert beim 23-Jährigen eine schwere, kombinierte Persönlichkeitsstörung. „Es kommt bei ihm zu raschen Aggressionshandlungen. Er hat auch einen Drang zur Aufmerksamkeit und einen extremen Hang zur Theatralik, was sich in der vom Verteidiger genannten Poesie zeigt.“ Der Gutachter empfiehlt wegen der Gefährlichkeitsprognose (“Psychiatrisch muss man seine Drohungen ernst nehmen“) eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Walzl nimmt parallel dazu positive Signale wahr: „Der Betroffene ist therapiebereit, dass muss man auch anerkennen. Eine Psychotherapie ist für ihn die große Chance.“ Pluspunkt: die starke familiäre Unterstützung.

© APA / Erwin Scheriau Staatsanwältin Julia Steiner

Beim persönlichen Treffen mit seinem Freund ist es eskaliert: Er drohte, dessen Katzen und dessen Wohnung anzuzünden. — Julia Steiner , Staatsanwältin

Das Schöffengericht folgt der Empfehlung des Gutachters. Zur Verurteilung (15 Monate Haft für gefährliche Drohung) kommt die Einweisung: „Hilfe gibt es für Sie momentan nur dort. Wenn Sie aber mitmachen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie wieder rauskommen“, sagt der Vorsitzende.