Das Kulturforum Villach schraubt die Erwartungen nach oben

Der Jazz-Herbst ist im Kulturforum Villach mit Michael Erian, Ingrid Laubrock oder Luis Vicente vielseitig und kreativ besetzt.

Während uns die Algorithmen von KI und Social-Media darauf trainieren, unsere Erwartungen immer mehr nach unten zu schrauben und uns berechenbarer zu machen, hält es das Kulturforum Villach genau umgekehrt. Für das Herbstprogramm hat Hans Jalovetz ein unglaublich vielseitiges Programm zusammengestellt. Zwischen 23. September und 15. Dezember treten Musikerinnen und Musiker auf, die unsere Ohren für eine Welt jenseits der KI-synchronisierten Vereinfachung und dumpfen Reproduktion öffnen. „Jazz zwischen Tradition, Improvisation und musikalischem Risiko“, nennt Jalovetz selbst es und entspricht damit einer wachsenden Sehnsucht nach zutiefst menschlicher kultureller Äußerung. Von den insgesamt neun Konzerten einzelne hervorzuheben, verbietet sich eigentlich. Liebhaber eines eher traditionelleren Jazz sollten das Eröffnungskonzert (23.9.) nicht versäumen, an dem das Quartett des Kärntner Saxophonisten Michael Erian genau an dessen 100. Geburtstag dem großen John Coltrane huldigt.

Innovativ und kreativ

Und wenn das Konzert-Budget knapp ist, dann sollte man unbedingt eine der wohl derzeit herausragendsten Formationen der New Yorker Avantgardeszene hören: die seit Jahrzehnten im Big Apple lebende Saxophonistin Ingrid Laubrock mit ihrer Band „Grammy Season“, aus der vor allem der innovative Gitarrist Brandon Seabrook ragt (19.11.). Ähnliches gilt für den hoch kreativen Saxophonisten Dave Rempis und sein ungewöhnliches, dabei hochenergetisches Trio mit Vibraphon und Schlagzeug (11.11.).

Wer es europäischer mag, dem sei die skandinavisch dominierte Band Action Now! des norwegischen Bassisten Nicolas Leirtrø mit u.a. Schwedens Freejazz-Legende Mats Gustafsson ans Herz gelegt (4.12.). Ein Wiedersehen gibt es mit dem portugiesischen Trompeter Luis Vicente, diesmal im Quintett u.a. mit dem US-Saxophonisten Tony Malaby (15.12.). Nach Michi Erian im Oktober werden in den Bands Max Johnson 3 (9.10.) und Tsombanis 4 (14.10.) jeweils vielversprechende Saxophonistinnen gefeaturt, Neta Raanan und Anna Tsombanis.