„Trump trampelt durch die Welt: Wie Europa darauf reagieren sollte“

Christoph Leitl warnt vor den Folgen von Donald Trumps Politik und fordert Europa auf, endlich ins Handeln zu kommen und neue Bündnisse zu schmieden.

Trump trampelt durch die Welt.

Wollte er nicht den Ukraine-Krieg binnen 24 Stunden beenden? Jetzt ist auch nach bald 24 Monaten Trump noch keine Lösung in Sicht.

Im Gegenteil: In Nahost entwickelt sich aus dem von ihm geführten Iran-Krieg ein gefährlicher Flächenbrand. Statt rasch zu Ende zu gehen, wie Trump das verkündet hat, weitet sich dieser Konflikt immer mehr aus, wird zur weltpolitischen Bedrohung und wir alle werden für die damit verbundenen wirtschaftlichen Verwerfungen mitzahlen. Unsere Energierechnungen werden steigen und die Experten sagen uns einen teuren Winter voraus. Das erhöht die Inflation, senkt die Kaufkraft und trübt die Stimmung ein. Betriebe investieren weniger, Private konsumieren weniger und Gleiches gilt für viele Vorhaben des Staates.



Doch wir könnten gegensteuern. Mit etwas Mut und Fantasie könnten wir einiges zum Besseren wenden. Das Notwendige auch tun. Jetzt.

Dass derselbe Trump die Warnungen seiner Spitzenleute in der Künstlichen Intelligenz (KI) ignoriert, dass er die Sorge, dass diese KI sich verselbständigen und die Menschheit bedrohen könnte, in den Wind schlägt, wirft ein weiteres bezeichnendes Schlaglicht auf ihn.

Neuer Partner für Europa

In diesen Zeiten sollten wir Europäer uns verbünden mit Partnern, die sich uns anbieten. Beispielsweise Kanada, Indien oder Brasilien. Solche Kooperationen wären eine Chance, den Despoten dieser Welt, die sich zu Herrschern über die Welt aufspielen, Grenzen aufzuzeigen und unsere eigenen Werte zu leben.

Dazu müssten wir allerdings etwas tun. Aktiv sein. Und vom Reden in die Tat kommen. Österreich könnte dabei wichtige und wertvolle Impulse setzen!

Christoph Leitl ist Präsident der Europäischen Bewegung Österreich.