Die ÖBB und das Land Kärnten investieren gemeinsam rund 480.000 Euro in die Erweiterung der „Park & Ride“-Anlage.

Wer am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See einen Parkplatz suchte, brauchte in den letzten Monaten vor allem eines: Glück.

Jetzt gibt es positive Nachrichten: Die bestehende Anlage wird bis Ende des Jahres um 70 zusätzliche Pkw-Stellplätze erweitert und bietet künftig insgesamt 230 Parkplätze. Die erforderlichen Genehmigungen liegen jetzt vor und der Baustart kann demnächst erfolgen. Die ÖBB und das Land Kärnten investieren gemeinsam rund 480.000 Euro in die Erweiterung der „Park & Ride“-Anlage.

Hohe Nachfrage nach Parkmöglichkeiten

Mit dem Ausbau reagieren die Projektpartner auf die hohe Nachfrage nach Parkmöglichkeiten am Bahnhof. Seit der Inbetriebnahme der Koralmbahn im Dezember 2025 hat sich die Bedeutung des Bahnhofs Kühnsdorf-Klopeiner See als Mobilitätsdrehscheibe in Südkärnten weiter erhöht. Die bestehende Anlage ist insbesondere in den Morgenstunden stark ausgelastet. Die neuen Stellplätze werden größtenteils im südlichen Bereich des bestehenden Park&Ride-Areals errichtet. Die E-Ladeinfrastruktur wird von derzeit zwei auf künftig sechs Ladestationen erweitert. Nach der Fertigstellung ist die gesamte verwertbare ÖBB-Grundstücksfläche für P&R-Stellplätze am Bahnhof ausgenutzt.

© ÖBB/evmedia Thomas Mayer, ÖBB-Immobilienmanagement und Sebastian Schuschnig (von links)

Thomas Mayer, Regionalleiter der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH: „Die hohe Auslastung der bestehenden Anlage zeigt, wie gut das Angebot von den Fahrgästen angenommen wird. Gemeinsam mit dem Land Kärnten schaffen wir zusätzliche Kapazitäten und verbessern den Zugang zum öffentlichen Verkehr weiter. Unser Ziel ist es, den Umstieg vom Auto auf die Bahn so einfach und komfortabel wie möglich zu gestalten.“

Sebastian Schuschnig, Mobilitätsreferent des Landes Kärnten: „Die Koralmbahn hat die Mobilität in Kärnten nachhaltig verändert und macht die Bahn für viele Menschen noch attraktiver. Das macht sich auch am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See bemerkbar.“