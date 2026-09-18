Lenkerin prallte mit Klein-Lkw auf Südautobahn gegen Tunnelwand

22-Jährige kam am Freitag von der Fahrbahn ab und wurde beim Aufprall verletzt. Der Ehrentalerbergtunnel musste im Frühverkehr gesperrt werden.

Um 7 Uhr am Freitagmorgen ist eine 22-Jährige mit ihrem Kleinlastwagen auf der Südautobahn in Fahrrichtung Wien im Ehrentalerbergtunnel gegen die Wand gefahren. Die Frau wurde über beide Fahrstreifen gegen die linke Tunnelwand geschleudert und kam erst nach rund 90 Metern zum Stillstand. Die Lenkerin wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Ehrentalerbergtunnel musste für eine Stunde gesperrt werden.