Viel deutlicher als gedacht: Rekordergebnis in den Grazer Bädern

Bis zuletzt war trotz Hitzewochen in Dauerschleife unklar, ob der Sommer 2026 den Grazer Bädern das beste Ergebnis aller Zeiten beschert. Nun wurde zusammengerechnet – und gejubelt.

Dass es sehr gut ausschaut, war den Verantwortlichen bei Stadt und Holding Graz schon bewusst – doch trotz gefühlt 35 Grad über 35 Wochen hinweg wusste niemand, ob dieser Sommer 2026 auch zu einem Rekordergebnis in den Grazer Bädern führen wird. Nach der frischen Abrechnung stehe es nun auf Punkt und Komma fest, wie man auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bestätigt: Das heurige Ergebnis ist tatsächlich das beste aller Zeiten. Und es fiel letztlich doch deutlicher aus als gedacht.

Im Sommer 2026 planschten insgesamt 447.862 Besucherinnen und Besucher in den sechs städtischen Freibädern. „Damit wurde nicht nur das Ergebnis des Vorjahres deutlich übertroffen, sondern auch der bisherige Rekord aus dem Jahr 2024“, freut man sich bei der Holding Graz. Im Detail bedeute dies nicht nur ein Plus von sage und schreibe 26 Prozent gegenüber dem Andrang im Vorjahr, auch das bisherige Rekordjahr 2024 habe man letztlich um acht Prozent übertroffen.

Die Saison 2026 hat uns einige starke Badetage beschert. Der 28. Juni war dabei der absolute Höhepunkt: Mehr als 15.500 Menschen haben an diesem Tag unsere sechs Freibäder besucht. — Oliver Wieser , Freizeit-Geschäftsführer bei der Holding Graz

Die stärksten Tage

Zu den stärksten Monaten zählten heuer der Juni (139.172 Gäste), der Juli (109.890) und der August (120.591) – wobei der absolut beste Tag der 28. Juni war: „An diesem Tag besuchten insgesamt mehr als 15.500 Menschen die Grazer Freibäder, so viele wie an keinem anderen Tag der Saison. Den stärksten einzelnen Badetag verzeichnete das Bad Straßgang ebenfalls am 28. Juni. Dort

wurden an diesem Tag knapp 5200 Besucherinnen und Besucher gezählt“, resümiert man.

Dank an alle Mitarbeiter

Entsprechend klingen auch die Reaktionen seitens Stadt und Holding Graz nach Sonnenschein: „Dass wir heuer sogar das bisherige Rekordjahr übertreffen konnten, freut mich besonders. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die während der gesamten Saison für einen sicheren und angenehmen Badebetrieb gesorgt haben“, betont der Grazer Stadtrat Manfred Eber (KPÖ).

Auch seitens der Holding Graz orten Vorstand Mark Perz und Freizeit-Geschäftsführer Oliver Wieser „ein starkes Signal für die Attraktivität unseres Badeangebots und eine schöne Bestätigung für die Arbeit unseres Teams“.