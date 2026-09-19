Die Sonne hat nicht immer geschienen, doch das hielt die Vorbereitungen auf den St. Veiter Wiesenmarkt nicht auf. Schausteller und Gastronomen sind teilweise schneller als erwartet.

Eine Woche vor der Wiesenmarkteröffnung sieht man am Rennbahngelände nur noch wenige freie Stellen. Hütten wurden aufgebaut, Fahrgeschäfte aufgestellt und Wasser sowie Strom fließen mittlerweile. Ein Rundgang zeigt: Heuer geht es zügig voran.

„Das Festzelt ist fast fertig und wir hatten selten einen so reibungslosen Aufbau, wie heuer“, schwärmt Walter Motschiunig mit funkelnden Augen. Bedenkt man, dass er mit dem St. Veiter Festzelt seit fast fünf Jahrzehnten auf der Wiesn vertreten ist, sind seine Worte definitiv ernst zu nehmen. Sein Geheimrezept heuer war: „Eine gute Mitarbeiterqualität, eine straffe Organisation und gute Infrastruktur.“ Und „Nach so vielen Jahren wäre es auch recht, wenn man sich auskennt“, meint Motschiunig lachend.

© KLZ / Dorian Wiedergut Wiesn-Urgestein: Walter Motschiunig

Wer ebenfalls nur Positives hervorzuheben hat, ist Harald Taupe von Taupes Genusswiesn. „Trotz des Wetters haben wir es mit unserer super Truppe geschafft, unsere Hütte in dreieinhalb Tagen aufzustellen“. Wasser läuft, alles ist dicht und am Montag wird der Rest der Elektronik fertiggestellt. Anschließend kommt schon der erste Mitarbeiter und wir räumen die Gläser ein. „Alles verläuft nach Plan und jeder Handgriff wird von Jahr zu Jahr besser. Wir bauen auch so ab, dass wir gleich wieder aufbauen können“, sagt Taupe und kündigt an, dass die heurige Hütte so schön wie noch nie wäre: „Mit mehr Ecken und Kanten.“

Premiere am Wiesenmarkt feiert heuer das „WurzelWerk“. Bei ihrer Wiesen-Premiere haben die jungen Gastronomen gemerkt, was wahre Gemeinschaft ist. „Niemand hat sich so oft Werkzeug von den anderen Hütten ausgebort, wie wir. Alle waren nett. Auch die Gemeinde hat immer wieder vorbeigeschaut“, erzählen André Kohlbacher und Julia Krassnitzer. Als Partner haben sie die Wimitz Brauerei, die mit Simon Knappinger seit kurzem einen neuen Geschäftsführer hat. „Simon hat uns mit voller Energie unterstützt und das, obwohl er sicher genug andere Dinge zu tun hat. Danke an alle unsere Helfer.“ Das Zelt selbst wurde bereits am 11. September aufgestellt. „Aus Angst, irgendwas zu übersehen“, sagt Krassnitzer.

Das Schwierigste für die zwei war allerdings nicht der Aufbau oder die Logistik, sondern sich auf eine passende Größe des Zelts für die Bewerbung zu einigen. „Für uns ist es außerdem ein Risiko, ein Selbstbedienungszelt zu machen.“ Wie das Konzept ankommen wird, bleibt abzuwarten. Zur Unterstützung des Teams kommen die zwei Brüder von Krassnitzer. „Einer nahm sich extra Urlaub, der andere kommt aus Wien, nur, um uns zu helfen“, schwärmt sie. Für ihre Premiere wünschen sich Kohlbacher und Krassnitzer, dass alles harmonisch über die Bühne geht und das Wetter mitspielt.

Vor zwei Wochen begann Konrad Pfandl mit dem Aufstellen der Holzhütte. „Das war top, weil wir super Mitarbeiter von der Firma Roth hatten“, sagt Pfandl. Den ersten Test hat sie auch schon bestanden: „Sie ist wasserfest und dicht.“ Strom und Wasser laufen, die Bierkühler sollten in den kommenden Tagen geliefert werden.

© KLZ / Dorian Wiedergut Konrad und Julia Pfandl

Was die Fahrgeschäfte angeht, steht auch schon einiges. Besonders das Riesenrad sieht man schon aus der Ferne. Aber auch Break Dance Kaltschütz steht bereits in den Startlöchern. „Bei uns läuft es sehr gut. Mit dem Break Dance haben wir bereits eine Testfahrt gemacht“, sagt Gert Kaltschütz. Ebenso sprungbereit ist das Trampolin. Der Rest folgt bis Dienstag. „Es lief alles nach Plan.“

© KLZ / Gert Köstinger Gert Kaltschütz in seinem Break Dance

Ein Blick weiter zum Grillprofi rundet die Besichtigung ab. Hier hängen zwar noch Kabel von der Decke, doch auch dort freut man sich über einen problemlosen Aufbau. „Es läuft sehr gut und geht heuer auch schnell voran. Allerdings verändert sich der Aufbau nicht sonderlich“, schmunzelt Grillprofi Heribert Weiss. Früher setzte er auf Maisstärketeller, diese gibt es heuer nicht mehr. Die rund 9000 Essen, welche jeden Wiesenmarkt bei Weiss bestellt werden, werden erstmalig auf Porzellan serviert. Für die Reinigung hat der Grillprofi auch eine Teller-Waschstraße besorgt. Für den heurigen Wiesenmarkt wünscht sich Weiss: „Gute Laune, bestes Wetter und keine Unfälle.“