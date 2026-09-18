Wenn am Samstag pünktlich um 12 Uhr die Sirene erklingt, öffnet die Freßnitzer Feuerwehr die Tore zu ihrem Fetzenmarkt. Der Andrang wird wieder riesig sein.

Es ist eine Mischung aus riesigem Volksfest und großer Schnäppchenjagd. Am Samstag stürmen wieder tausende Menschen das Rüsthausgelände der Freßnitzer Feuerwehr: Ihr bereits weit über das Mürztal hinaus bekannter Fetzenmarkt steht wieder an.

Zu diesem kommen Schnäppchenjäger von Vorarlberg bis Rumänien und stellen sich teilweise bereits in den frühen Morgenstunden an. Um 12 Uhr sind sie dann die Ersten, die sich mit dem Erklingen der Sirene auf die unzähligen zum Verkauf stehenden Schätze stürzen. Ein Spektakel, dessen Bilder im Internet viral gehen. „Es hat sich wirklich zu einer großen Veranstaltung entwickelt, die sich einen Namen gemacht hat“, heißt es seitens der Feuerwehr.

© FF Freßnitz Viele der Raritäten sind heiß begehrt

Damit der Fetzenmarkt überhaupt stattfinden kann, sind davor hunderte Arbeitsstunden und dutzende Sammelfahrten nötig. Bei diesen werden Tonnen von Elektrogeräten, Möbeln, Kleidung, Geschirr, Fahrrädern, Büchern, Spielzeug und vieles mehr bei den Krieglacher Haushalten abgeholt. Im Anschluss wird viel Zeit und Energie in die Aufbereitung der Gegenstände gesteckt.

„Genau das, wonach man schon lange gesucht hat“

Am Samstag wird sich diese Mühe schließlich lohnen, wenn bei insgesamt 23 Standln die Besucherinnen und Besucher zum Stöbern kommen. Auf der Facebook-Seite der Freßnitzer Feuerwehr bekam man in den letzten Tagen übrigens schon einen Vorgeschmack auf die vielen Gustostückerl, die über den Verkaufstisch wandern. Von praktischen Dingen für Haus, Garten und Alltag bis hin zu schon lange gesuchten Raritäten wird für alle etwas dabei sein.

© FF Freßnitz Es könnten wieder um die 5000 Menschen werden, die zum Fetzenmarkt kommen

„Wer aufmerksam durch den Fetzenmarkt geht, entdeckt vielleicht längst vergessene Lieblingsstücke, außergewöhnliche Einzelstücke oder genau das, wonach man schon lange gesucht hat“, freuen sich die Veranstalter, die dazu passend eine Schatzkarte als Überblicksplan erstellt haben. Für das leibliche Wohl wird auch wieder bestens gesorgt sein.