Der „Turmbau“ zu Dölsach bleibt weiterhin umstritten

Gemeinderat vergibt Aufträge für Umgestaltung des Ortskerns. Kostenvoranschläge liegen bei knapp drei Millionen Euro. Opposition spreizt sich seit Jahren gegen das Vorhaben.

Jetzt wird es ernst: In Dölsach rückt die Phase zur Umsetzung diverser Bauvorhaben im Ortskern näher. Das Frick Haus wird zum Gemeindeamt. Im derzeitigen Gemeindehaus wird die Tagespflege eingerichtet. Und ein teurer Lift, der gerne als Turm bezeichnet wird, erschließt alle Ebenen des Friedhofes und des Frick Hauses. Im Erschließungsturm werden im Erdgeschoß öffentliche und barrierefreie WC-Anlagen zur Verfügung gestellt, die es bisher nicht gab und künftig auch bei Veranstaltungen genutzt werden können. Für Veranstaltungen wird Platz geschaffen.

Als Architekt zeichnet Peter Jungmann verantwortlich. Begleitet wurde er von Lukas Jungmann von der Firma Aberjung. Summa summarum soll das ganze Vorhaben an die drei Millionen Euro kosten. Kein Pappenstiel für eine Gemeinde mit einem Budget von fünf Millionen Euro. Angebote der einzelnen Baufirmen wurden den Sommer über eingeholt. Jetzt dürften der Gemeinde alle notwendigen Unterlagen über Kosten und Finanzierung vorliegen. Denn am Montag werden im Gemeinderat die Aufträge vergeben.

Gibt es kostengünstige Alternativen?

Die Oppositionsliste „Gemeinsam für Dölsach“ mit Gemeindevorstand Robert Possenig sowie den Mandataren Susanne Mühlmann und Georg Dorer bekämpft dieses Projekt schon seit den letzten Gemeinderatswahlen. Mit sämtlichen Einwänden und Alternativvorschlägen ist das Trio aber gegen Mauern gerannt. „Wir von der Liste ‚Gemeinsam für Dölsach‘ werden laufend von Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde angesprochen. Alle, die mit uns geredet haben, sehen keine Notwendigkeit eines neuen Gemeindeamtes und eines teuren Liftturmes. Im Gegenteil, die Aussage ist oft: ,Seids da oben denn jetzt alle verrückt geworden?`“, sagt Possenig. Er stößt noch einmal nach: „Eine Sanierung des alten Gemeindehauses würde maximal die Hälfte des geplanten Projektes kosten und es wären 600 Quadratmeter umbauter Raum barrierefrei zur Verfügung – damit auch Platz für eine allfällige Arztpraxis, die man im Ort und auch für die geplante Altenbetreuung dringend brauchen würde.“

Die barrierefreie Erschließung des Friedhofes und der Kirche wäre laut ihm mit einer Rampe wesentlich kostengünstiger und praktikabler möglich. Possenig: „In der Gemeinde stehen weitere dringend notwendige Ausgaben an. Die Wasserversorgung ist zu sanieren, das Schwimmbad ist zu erhalten, Gemeindestraßen und -wege werden weiter zu verbessern sein – mit dem Turmbau ist unserer Meinung nach kein wirklicher Benefit für die Bürger zu erwarten.“ Zum Thema Kosten stellt Possenig fest: „ Wir haben bis dato keine schriftlichen Zusagen für Förderungen vorgelegt bekommen, Mit sämtlichen anfallenden Ausgaben für das Projekt ist nach unserer Meinung bei drei Millionen Euro lange nicht Schluss - es werden wohl fünf Millionen werden.“

Ein „unbestritten großes Projekt“

Der Oppositionspolitiker fordert aufgrund der Rückmeldungen von vielen Gemeindebürgern noch einmal eine Klausur im Herbst zum Thema Dorfkernentwicklung – Varianten- und Kostenoptimierung. Der Ruf nach einer Klausur wurde schon im Vorjahr laut. Er ist aber ungehört verhallt. Für Bürgermeister Martin Mayerl ist es unbestritten ein großes Projekt: „Aber wir haben eine gute Finanzierung aufgestellt, die das Vorhaben, erarbeitet mit der Raumschmiede, rechtfertigt.“ Alle Fördertöpfe, die es gebe, habe man in Anspruch genommen. Und er betont: „In den letzten drei Jahren hat die Gemeinde den Schuldenstand um 1,5 Millionen Euro verringert.“

Die Erschließung des Frick Hauses und des Friedhofs mit Rampen, wie es Possenig befürworte, sei keine gute Lösung, weil auch im „21. Jahrhundert der Barrierefreiheit“ nicht mehr zeitgemäß. Zur Sanierung des Schwimmbads sagt Mayerl: „Da würde Possenig sofort 1,5 Millionen Euro ausgeben.“