Lienzer Sonnenlounge – nichts Halbes und nichts Ganzes

Die Sonnenlounge erhitzt weiter die Gemüter, sowohl im Gemeinderat als auch in den sozialen Medien. War sie eigentlich eine gute Idee, nur schlecht umgesetzt?

„Keiner wird gezwungen, sich da hinzusetzen.“ Unverdrossen hielt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) in der jüngsten Gemeinderatssitzung an der Sonnenlounge fest. Mehr noch: „Ich hätte sie gerne größer gehabt“, so das Stadtoberhaupt in der immer krawalliger werdenden Debatte. Das mag verwundern, auch, wenn man sich die oft bitterbösen Kommentare in den sozialen Medien nach dem Bericht der Kleinen Zeitung anschaut. Nur: Blanik hat recht. Sicher war die erste Visualisierung kein Meisterwerk. Die Idee einer üppigen, terrassenförmigen Ausweitung der Kaimauern hatte dennoch Potenzial. Eine einladende Öffnung der Sonnenstadt hin zu ihrer Lebensader – das hätte fein werden können.

Das Ergebnis ist ernüchternd: eine steile, struppige und schattenlose Böschung mit recht lieblos drapierten Steinbänken sowie stahlgrauer Umzäunung. Ja, Politik ist oft die Suche nach dem Kompromiss. Und das ist gut so. Natürlich mussten die Vorgaben des Hochwasserschutzes erfüllt werden, mussten die Sorgen der Umweltschützer ernst genommen werden, war die Empörung über besagte Visualisierung („Betonlounge“, „Sonnenbrandlounge“) verständlich. Aber irgendwann hätte man merken müssen, dass dabei nichts Halbes und nichts Ganzes mehr herauskommen kann. Mit einer Lounge hat das Fleckchen Erde nichts mehr gemein, es erinnert eher an ein Gehege im Wildpark Assling.