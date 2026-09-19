Die Stimmungskanone und der Debütant

Lucas Miedler und Neil Oberleitner greifen heute (11 Uhr) im Davis Cup gegen Belgien im Doppel zum Schläger und wollen eine erfolgreiche Tradition fortsetzen.

Das österreichische Davis-Cup-Doppel kann auf eine lange und durchaus erfolgreiche Tradition verweisen. Noch gut in Erinnerung ist das Duo Thomas Muster und Alex Antonitsch, das in den 80er- und 90er-Jahren trotz der Volley-Allergie Musters einige Male für Rot-Weiß-Rot die Kohlen aus dem Feuer geholt hatte. In den 2000ern betrat der heutige Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer die Bühne und hinterließ durchaus erfolgreiche Spuren. So weist der Niederösterreicher, der mit 38 gespielten Begegnungen in 22 Jahren Österreichs Rekord-Daviscupper ist, mit diversen Partnern (Julian Knowle, Alex Peya, Oliver Marach) mit 15:12-Siegen auch die beste Länderkampf-Bilanz im Doppel sämtlicher ÖTV-Spieler auf.

Insgesamt haben in der Davis-Cup-Historie bis dato 77 Österreicher zum Schläger gegriffen, mehr Siege als Niederlagen im Doppel können sich davon zehn Akteure an die Brust heften. Einer davon ist Lucas Miedler (6:3), der auch heute auf der WAC-Anlage wieder die Tennisschuhe schnüren wird. Allerdings nicht an der Seite seines vor kurzem noch verletzten, ehemaligen Standardspartners Alex Erler, sondern gemeinsam mit Debütant Neil Oberleitner. „Ich werde ihn an der Hand nehmen und behutsam an die Sache heranführen“, lächelte Miedler bei einer Pressekonferenz am Fuße des Wiener Riesenrads. Der 30-jährige Tullner mimt im Team ohnehin die Stimmungskanone schlechthin und steckt mit seinem Schmäh den Rest der Truppe an: „Wir spielen irrsinnig gern, haben in dieser Woche jedes Mal eine Riesengaude. Wir haben sonst auf der Tour nicht so viel Zeit, dass wir Aktivitäten außerhalb machen können, das schweißt wirklich zusammen.“ Dies zeige sich in den Ergebnissen gegen vermeintliche Favoriten. „Wenn man was mit Freude macht, dann macht man es einfach besser.“

Mit der heutigen Davis-Cup-Premiere von Oberleitner schließt sich auch ein Kreis, ist der 27-Jährige doch der Neffe von Antonitsch. Der Wiener („Es sind große Fußstapfen von meinem Onkel“), dessen Vater Michael ebenfalls einmal auf der Tour gespielt hat und der von Alex Peya betreut wird, ist zwar bereits im Jahr 2017 in die Profitour eingestiegen, konnte im Einzel aber nicht entscheidend Fuß fassen und konzentriert sich nun ausschließlich auf das Doppel. Mit Erfolg, hat sich Oberleitner im ATP-Doppel-Ranking doch bereits auf Position 41 (Antonitschs Karriere-Hoch war die Nummer 54) nach vorne gearbeitet. Miedler liegt auf Platz 24 – und die beiden werden nicht nur beim Davis Cup ein Paar bilden, sondern haben erst diese Woche verkündet, bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles gemeinsam auf der Tour zu spielen.

„Neil und ich kennen uns schon lange. Wir haben 2020 ein Future-Turnier gewonnen. Er hat sich, seit er sich auf das Doppel fokussiert, extrem stark entwickelt. Ich bin überzeugt, dass wir als Team langfristig großes Potenzial haben. Das Ziel muss sein, bis 2028 den Sprung zu den besten acht Teams der Welt zu schaffen und bei Olympia um Edelmetall für Österreich zu kämpfen“, erklärte Miedler. Dem rot-weiß-roten Duo ist eine erfolgreiche Reise nur zu wünschen – als Grundstein könnte heute (11 Uhr, ORF 1 live) ein Sieg im Doppel gegen die Belgier Sander Gille/Joran Vliegen dienen.