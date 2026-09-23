Bärnbacher Autohaus Fripertinger feiert 105 Jahre Jubiläum

Geschäftsführerin Barbara Fripertinger, die das Unternehmen in dritter Generation führt, konnte vergangene Woche zahlreiche Gäste bei der Jubiläumsfeier begrüßen.

Geschäftsführerin Barbara Fripertinger (2.v.l.) bekam auch eine Auszeichnung für ihre unternehmerische Leistung von einer Abordnung der WKO überreicht (im Bild, v.l.: WKO Steiermark-Vizepräsidentin Gabriele Lechner, „Frau in der Wirtschaft“-Bezirksvorsitzende Riki Vogl, Regionalstellenleiter Lukas Kalcher)

Vor 105 Jahren gründete Franz Fripertinger sen. das gleichnamige Autohaus in Bärnbach. Zu diesem Anlass lud seine Enkelin, Barbara Fripertinger, die seit dem Jahr 2000 die Geschicke des Unternehmens leitet, in der vergangenen Woche zu einer Jubiläumsfeier. Zahlreiche Wegbegleiter, Gäste aus Politik und Wirtschaft, Mitarbeiter und auch eine Abordnung der WKO, unter anderem mit Vizepräsidentin Gabriele Lechner, die Fripertinger eine Urkunde zu ihrem unternehmerischen Verdienst verlieh, kamen, um gemeinsam zu feiern.

1 / 31 Klicken Sie sich durch die Bilder der Jubiläumsfeier! © Robert Cescutti

Das Autohaus, das autorisierter Händler und Servicepartner der Marken VW, Audi, Škoda, SEAT und CUPRA ist, hat sich nicht nur als renommiertes Unternehmen in der Region bewährt, sondern auch als Lehrlingsausbildungsbetrieb. Aktuell arbeiten 44 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort.

Fripertinger hat in den vergangenen Jahren auch kräftig investiert, etwa in einen modernen Schauraum, erweiterte Betriebsflächen, eine Biomasseheizung sowie Ladeinfrastruktur für Elektroautos.