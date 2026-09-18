Haiangriff in Westaustralien: Mann im Meer vermisst

Nach einer mutmaßlichen Haiattacke vor der westaustralischen Stadt Perth wird ein Schwimmer vermisst. Der Mann sei am Morgen rund 50 Meter vor dem beliebten Sorrento Beach im Norden der Metropole angegriffen worden, berichteten australische Medien unter Berufung auf Zeugen und die Polizei. Von dem Schwimmer fehlt bisher jede Spur. Erst vor wenigen Tagen war ein Surfer in Westaustralien von einem Hai attackiert und schwer am Bein verletzt worden.

© APA/THEMENBILD Vier tödliche Angriffe seit Jänner