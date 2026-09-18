Tragödie: Einjähriger in Deutschland von Bruder (8) mit Radlader überrollt

Auf einem Anwesen in Deutschland ist ein einjähriger Bub von einem Mini-Radlader überrollt worden. Sein achtjähriger Bruder hatte die Maschine gelenkt.

Ein tragischer Unfall mit einem Miniradlader ereignete sich in Deutschland

Ein schwerer Unfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ruppertshofen im Ostalbkreis erschüttert den gesamten Ort: Ein einjähriger Bub wurde am Dienstagabend von einem Mini-Radlader überrollt und dabei schwer verletzt. Am Steuer der rund 1,5 Tonnen schweren Maschine saß sein achtjähriger Bruder.

Der Unfall ereignete sich auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ruppertshofen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei lief das Kleinkind zwischen zwei abgestellten Fahrzeugen auf die Fahrfläche. Der achtjährige Bub, der den Mini-Radlader lenkte, soll seinen kleinen Bruder dabei übersehen haben.

Schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Der Einjährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei bestand am Mittwoch keine Lebensgefahr.

Besonders tragisch: Der Vater des Buben soll sich während des Geschehens in unmittelbarer Nähe befunden und den Unfall beobachtet haben.

Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei versucht, den Ablauf des Unfalls und die Umstände auf dem landwirtschaftlichen Anwesen möglichst genau zu rekonstruieren.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Auch die Frage nach einer möglichen Verantwortung der Eltern wird geprüft. Die Ermittlungsakten sollen nach Abschluss der polizeilichen Untersuchungen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden.

Gemeinde will Familie unterstützen

Die Tragödie sorgt auch in Ruppertshofen für Anteilnahme. Der Bürgermeister appellierte angesichts des schweren Schicksalsschlags an die Öffentlichkeit, die Privatsphäre der Familie zu respektieren und sie in Ruhe zu lassen.

Nach Angaben aus dem Bericht will die Gemeinde der betroffenen Familie Unterstützung anbieten.