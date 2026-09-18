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Neue Salzburger Festspiel-Intendanz wird offiziell
Die "Zukunft der Salzburger Festspiele" wird am Freitagvormittag offiziell gemacht: Bei einer Pressekonferenz des Festspielkuratoriums wird der Belgier Peter de Caluwe, der 2007 bis 2025 die Oper Monnaie/De Munt in Brüssel leitete, von der 1991 schon Gerard Mortier nach Salzburg wechselte, als Nachfolger von Interimsintendantin Karin Bergmann ab 2027 präsentiert.
Überraschungen, was die Vertragslaufzeiten, die künftige Schauspielleitung oder gar den Weiterverbleib des kaufmännischen Geschäftsführers Lukas Crepaz angehen, sind nicht auszuschließen. Ob sich Crepaz, eine der Schlüsselfiguren der großen anstehenden Umbauprojekte, um die bald anstehende Vertragsverlängerung auch tatsächlich bewerben wird, schien am Donnerstag nicht ausgemacht.