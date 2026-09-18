Neue Salzburger Festspiel-Intendanz wird offiziell

Die "Zukunft der Salzburger Festspiele" wird am Freitagvormittag offiziell gemacht: Bei einer Pressekonferenz des Festspielkuratoriums wird der Belgier Peter de Caluwe, der 2007 bis 2025 die Oper Monnaie/De Munt in Brüssel leitete, von der 1991 schon Gerard Mortier nach Salzburg wechselte, als Nachfolger von Interimsintendantin Karin Bergmann ab 2027 präsentiert.

© APA/AFP Der Belgier Peter de Caluwe wird neuer Intendant

vor 38 Minuten 18. September 2026 um 05:24 Salzburg Oper +1 Salzburger Festspiele