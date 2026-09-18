35. VCÖ-Mobilitätspreis geht an Schachinger Logistik

Den 35. VCÖ-Mobilitätspreis hat das oberösterreichische Unternehmen Schachinger Logistik für die Umstellung von Diesel- auf Elektro-Lkw gewonnen. Am Donnerstagabend wurden im Wiener Odeon-Theater zwölf weitere von 388 eingereichten Projekten von VCÖ, Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) und ÖBB ausgezeichnet. Prämiert wurden etwa die Marktgemeinde Wiener Neudorf für eine kinderfreundliche Verkehrsplanung, die Vorarlberger Marktgemeinde Egg für ihren autofreien Dorfplatz.

© APA/dpa Für die Umstellung von Diesel- auf Elektro-Lkw