Folgenschwerer Unfall in Los Angeles: Mordanklage gegen Autofahrerin

Hubschrauber war bei Dreharbeiten zu Unfall abgestürzt

Ein SUV war im Stadtteil Chatsworth (nordwestlich des Stadtzentrums) in einen Bus gerast, dabei kamen drei Menschen ums Leben, viele weitere wurden verletzt.

Nach dem folgenschweren Absturz eines Hubschraubers bei Dreharbeiten zu einem Autounfall in Los Angeles ist die Fahrerin des Wagens wegen Mordes angeklagt worden. Ihr droht lebenslange Haft, wie die ermittelnde Staatsanwaltschaft am Mittwoch (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mitteilte. Das Auto der Frau war am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in der Millionenmetropole in den Gegenverkehr geraten und mit einem Linienbus zusammengestoßen. Dabei starben zwei Menschen.

Der Verkehrsunfall geriet vor allem deshalb in die Schlagzeilen, weil danach ein Hubschrauber abstürzte, von dem aus Unfallaufnahmen für die Nachrichtensendungen des Fernsehsenders NBC Los Angeles gemacht wurden. Drei Menschen kamen dabei ums Leben - laut NBC News handelte es sich um eine Journalistin, den Piloten der Maschine und einen Fußgänger. Das Auto der Frau war laut Staatsanwaltschaft mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. In dem Wagen seien Betäubungsmittel gefunden worden.