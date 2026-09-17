Sexueller Missbrauch kann bei Kindern sehr unterschiedliche und oft unspezifische Spuren hinterlassen. Kinderpsychiaterin Kathrin Sevecke erklärt in der ZiB 2, worauf Eltern achten sollten und welche Hilfe Betroffene brauchen.

Kinderpsychiaterin Kathrin Sevecke warnt in der ZiB 2 davor, sexuellen Missbrauch bei Kindern allein anhand einzelner Verhaltensweisen erkennen zu wollen. Typische Symptome gebe es nicht, vielmehr könnten sich Betroffene etwa durch Schlafstörungen, Albträume, Rückzug, Konzentrationsprobleme oder Bauchschmerzen auffällig verändern. Bei jüngeren Kindern seien auch Entwicklungsrückschritte möglich, etwa erneutes Einnässen. Entscheidend sei die Kombination mehrerer Symptome und eine länger anhaltende Verhaltensänderung. „Es gibt nicht das typische Missbrauchssyndrom bei den Kindern“, betonte Sevecke.

Eltern sollten bei einem Verdacht allerdings nicht versuchen, die Ereignisse selbst aus dem Kind herauszufragen. „Es wird genau davon abgeraten, nachzubohren oder bestimmte Dinge aus den Kindern herauszukitzeln“, sagte die Kinderpsychiaterin. Stattdessen sei professionelle Hilfe wichtig. Eltern könnten die Aussagen und auffälligen Verhaltensweisen des Kindes möglichst genau dokumentieren – etwa wann und in welcher Situation sie aufgetreten sind – und diese Informationen Fachleuten oder gegebenenfalls der Polizei weitergeben. Für betroffene Kinder sei vor allem ein sicherer Ort mit vertrauenswürdigen Bezugspersonen wichtig. Spezielle traumatherapeutische Angebote für Kinder und Jugendliche könnten dabei helfen, das Erlebte zu verarbeiten.

Traumatische Erfahrungen können reaktiviert werden

Auch Jahre oder Jahrzehnte später können die Folgen eines schweren sexuellen Missbrauchs wieder sichtbar werden. Bestimmte Lebensereignisse wie die erste eigene Sexualität, eine Partnerschaft, die Hochzeit oder die Geburt eines Kindes können traumatische Erfahrungen reaktivieren. „Die können auch Jahre oder sogar Jahrzehnte später auftreten“, erklärte Sevecke. Prävention beginne deshalb bereits bei Kindern: Sie sollten wissen, dass Erwachsene nicht immer alles richtig machen und dass ihr Körper ihnen selbst gehört. Besonders wichtig sei die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Geheimnissen: Ein Geburtstagsgeschenk dürfe geheim bleiben, ein Geheimnis über ein unangenehmes oder übergriffiges Verhalten hingegen dürfe und solle einem Vertrauensmenschen erzählt werden.

Im Gespräch ging es auch um die Frage, ob aus Opfern später Täter werden können. Sevecke erklärte, dass traumatische Erfahrungen und fehlende therapeutische Unterstützung das Risiko für spätere Übergriffe erhöhen können. Gleichzeitig betonte sie, dass Pädophilie nicht mit sexuellem Missbrauch gleichzusetzen sei: „Pädophilie ist nicht gleichzusetzen mit sofort stattgehabtem Missbrauch der Kinder.“ Zwischen einer sexuellen Präferenz und einer tatsächlichen Tat liege ein mehrstufiger Entscheidungsprozess, den Therapien unterbrechen sollen. Dabei könnten unter anderem Auslöser und Stresssituationen analysiert, Verhaltensstrategien verändert und in bestimmten Fällen auch Medikamente eingesetzt werden. Sevecke hob zudem hervor, dass sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der Regel nicht durch pädophile Täter erfolge, sondern häufig mit dem Ausnutzen von Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen zusammenhänge.