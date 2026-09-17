64-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt war in sozialen Medien auf ein vermeintlich lukratives Trading-Angebot aufmerksam geworden.

Eine 64-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt ist Opfer von Betrügern geworden. Ihr Schaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Bereits am 20. Juli war die Frau über eine Werbeanzeige in den sozialen Medien auf ein vermeintlich lukratives Trading-Angebot aufmerksam geworden. In weiterer Folge nahm sie über einen Messenger-Dienst Kontakt zu einem vermeintlichen Broker auf. Dieser wies sie schrittweise an, Geldbeträge auf verschiedene Konten zu überweisen.

Bank bemerkte Betrug

Auf der Trading-Plattform wurde der Frau dabei ein kontinuierlich wachsender Kontostand angezeigt. Als sie schließlich eine Auszahlung ihres Guthabens beantragte, wurde diese zunächst genehmigt. Zur tatsächlichen Auszahlung kam es jedoch nicht. Stattdessen wurde die 64-Jährige mit angeblich noch offenen Steuerzahlungen und internen Fehlbuchungen konfrontiert. Gleichzeitig wurde sie zu weiteren Überweisungen aufgefordert. Nachdem weiterhin keine Auszahlung erfolgte, wandte sich die Kärntnerin schließlich an ihre Bank. Dort wurde sie auf den Betrug aufmerksam gemacht.