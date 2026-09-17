Gerald Scheiblehner möchte mit positiver Energie die Rotjacken Schritt für Schritt verbessern. Am Samstag (19.30 Uhr) gegen Austria Wien wird abermals alles dem Erfolg untergeordnet.

Der 2:1-Sieg im jüngsten Spiel in Altach brachte dem GAK drei Zähler. Ein Punktezuwachs, der den Rotjacken gut tut. Für die Zukunft aber viel wichtiger waren die Geschehnisse vor und während der Begegnung. Mit Jacob Italiano und Leon Klassen sind in Vorarlberg zwei Leistungsträger kurzfristig ausgefallen. Vereint habe man die Verluste wettmachen können. „Es wurde alles der Mannschaft untergeordnet, um erfolgreich zu sein. Es gibt der Mannschaft ein gutes Gefühl, dass man gemeinsam Ausfälle kompensieren kann“, sagt GAK-Trainer Gerald Scheiblehner und fügt hinsichtlich der kommenden Wochen und Monate an: „Dieses Niveau müssen wir halten, das darf keine Eintagsfliege bleiben“. Das sei aber auch gerade das Schwierige.

Beim Linzer gibt es gedanklich nur eine Richtung. Und die heißt nach vorne – und das mit positiver Energie. „Mich interessiert das Gejammere nicht. Die Zweifler und Jammerer gibt es, vor allem in Österreich. Aber auf das schauen wir nicht“, sagt Scheiblehner. Der GAK habe in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen. Einzig und allein das Positive wird herangezogen für die weitere Entwicklung. „Wir haben eine Mannschaft, die extrem fokussiert ist, die den Glauben hat, Grenzen zu verschieben. Das ist auch unser Anspruch“, sagt er weiter.

Bereits am Samstag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Wiener Austria gilt es eine einwandfreie Leistung abzurufen. Es gelte, so der Coach, mit einer Topenergie ins Spiel zu gehen. Denn der Gegner habe mit dem 2:1-Sieg gegen Austria Lustenau und dem Spielverlauf Selbstvertrauen getankt. Zudem haben die Wiener mit Stefan Helm „einen Trainer, der über einen langen Zeitraum sehr gut arbeitet und es immer wieder schafft, in einem komplizierten Verein die Ruhe zu bewahren“, erklärt Scheiblehner. Italiano, Klassen, der verletzt gewesene Donovan Pines und der unter der Woche gekränkelte Daniel Maderner sind wieder da. Ismael Guerti ist verletzt, Tim Trummer und Tobias Koch sind noch nicht bereit.