Stocker "offen" für assoziierte Mitgliedschaft Kanadas

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) steht einer assoziierten Mitgliedschaft Kanadas in der Europäischen Union "offen gegenüber". "Ich finde, das ist ein interessanter Vorschlag, über den man reden kann", sagte er der APA am Rande seines Besuchs am Donnerstag in Warschau zum Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Von Drohungen seitens US-Präsident Donald Trump solle man sich nicht beeindrucken lassen.

© APA/ROLAND SCHLAGER Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk im Rahmen eines Treffens am Donnerstag, 17. September 2026, in Warschau.