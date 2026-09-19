Ein an der TU Graz entwickeltes System soll Gleichströme im Stromnetz sichtbar machen. Das könnte das Netz resilienter machen und im Ernstfall sogar Blackouts vorbeugen.

Die Sonne schleudert ständig geladene Teilchen aus, die großteils vom Erdmagnetfeld abgehalten werden. Dieser Teilchenstrom ist aber nicht immer gleichmäßig. Trifft etwa ein Sonnensturm die Erde, kann er geomagnetische Stürme erzeugen. Sie können verheerende Auswirkungen auf moderne Infrastrukturen wie das Stromnetz haben, denn unsere Stromnetze arbeiten mit Wechselstrom.

Unerwünschte Gleichströme im Wechselstromnetz können Transformatoren schwer beschädigen und zu Stromausfällen führen. Eine Störgröße, die bisher kaum oder nur an speziellen Punkten messbar war. Ein Forscher-Team der TU Graz, rund um Projektleiter Reinhard Klambauer, hat ein faseroptisches Messsystem entwickelt, das solche ungewollten Gleichströme im Hochspannungsnetz in Echtzeit erfassen kann. Das soll dabei helfen, Schäden, Störungen und im extremsten Fall auch Blackouts vorzubeugen.

© kk Projektleiter Reinhard Klambauer entwickelte das System mit seinem Team

Gamechanger Glasfaser

Die wesentliche Neuerung des Systems besteht im Material und damit seiner Einsetzbarkeit. „Glasfaser isoliert hervorragend, sogar besser als Luft“, erklärt Projektleiter Klambauer. Das neu entwickelte Messgerät arbeitet mit optischen Glasfasern sowie dem Faraday-Effekt und ist so von sich aus isoliert. Damit werden Strommessungen auf beliebigen Spannungsebenen ermöglicht, die bisher nicht durchführbar gewesen wären.

Netzbetreiber sollen so präzise Echtzeitdaten erhalten und Gegenmaßnahmen – wie das Trennen von Netzteilen – einleiten können bevor ein Transformator Schaden nimmt oder das Netz kollabiert. Erste Tests waren bereits erfolgreich. Die nächste Entwicklungsphase zielt darauf ab, das System zur Marktreife zu bringen. „Wenn das System vollständig einsatzbereit ist, bietet es einen sicheren Rückhalt für die Stromversorgung“, zeigt sich Projektleiter Klambauer optimistisch.