Philosophin Lisz Hirn: „Wir müssen uns das Analoge bewahren“

Sie sagten jüngst, den populären KI-Chatbot ChatGPT bewusst nicht zu verwenden. Warum eigentlich? Ich verstehe, dass es bequem ist, Dinge auszulagern, dass man möglicherweise mit so einem Chatbot schneller mit unangenehmen Arbeiten fertig ist. Ich aber will absichtlich ein Stück weit dieses Unbequeme bewahren, weil ich merke, dass die Vereinfachung was mit uns allen macht.

Sie denken also auch, dass wir das Denken verlernen? Ich meine, dass diese Vereinfachung nicht nur auf das Denken wirkt, sondern auch auf mein Schreiben, wie ich mir Zeit einteile, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit ich noch einem Gespräch oder einer anderen Person zuwende. Tu ich mir noch etwas an, oder nicht? Es ist ein Unterschied, ob ich etwas selber schreibe, oder es mir schreiben lasse. Wenn ich mir Zusammenfassungen schreiben lasse und ich dann nach zehn Minuten nichts mehr vom Inhalt weiß – wie aktuelle Studien belegen –, halte ich das langfristig für ein Problem, nicht nur für meine Arbeit. Deswegen ist klar, dass ich diesen Abstand auch zukünftig halten möchte. Dennoch hab ich es bei der Google-Suche beispielsweise mit KI-Ergebnissen zu tun, ob ich will oder nicht.

Was lösen diese bei Ihnen aus? Obwohl ich sehr aufpasse, machen sie es schwer, eine andere Perspektive als die ihre einzunehmen. Sinnvoll wäre ja eine KI-Anwendung, die einen Entwurf verbessert. Aber im Moment setzen wir KI aus Bequemlichkeit viel zu früh ein. Das hat auch damit zu tun, wie wir Maschinen, wie wir Technologie wahrnehmen. Nämlich als etwas sehr Neutrales. Wir sind es gewohnt, dass Autoritäten, an denen wir uns reiben und wogegen wir aufbegehren, sichtbar sind. KI-Bots beispielsweise setzen aber auf diese glatte Oberfläche, geben Antworten, die mir entsprechen und bei mir möglichst wenig Widerstand auslösen. Da gibt es keine Reibung – und wir lassen uns reinfallen.

In Ihrem aktuellen Buch „Gehorchen“ beschreiben Sie eine posthumanistische Zukunftsvision, in welcher „KI befiehlt und die Menschen gehorchen“. Steuern wir darauf zu? Naja. Ich halte die Diskussion um eine Superintelligenz für müßig, weil nicht entscheidbar. Es gibt, egal ob in der Informatik oder in der Neurowissenschaft, sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Das fängt mit dem Grundproblem an, dass wir überhaupt nicht definieren können, was menschliches Bewusstsein eigentlich ist. Abgesehen davon gehorchen wir schon jetzt einzelnen KI-Systemen. Denken Sie an Algorithmen, die uns quasi unsichtbar leiten. Die uns Vorschläge machen, die uns sagen, das sei der effizienteste Weg, weil die Fahrt drei Minuten kürzer dauert. Und in Sachen Effizienz werden wir die Technologie nie übertreffen.

Wo sind wir noch besser? Es geht nicht nur um Effizienz – also darum, Dinge mit minimalem Aufwand zu erledigen –, sondern primär um Effektivität. Wahre Effektivität erfordert es, bessere Entscheidungen zu treffen, die auf Werten, Moral, Ethik und der Vorstellung eines gelingenden Lebens basieren. Genau diese Dimension von Effektivität haben Maschinen nicht.