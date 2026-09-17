Skisprung-Ass Eva Pinkelnig ist wieder zurück auf der Schanze

Österreichs Skisprung-Ass Eva Pinkelnig hat am Donnerstag in Tschagguns ein erfolgreiches Comeback auf einer Schanze gefeiert.

Eva Pinkelnig ist wieder von einer Schanze gesprungen! Zur Erinnerung: Die mittlerweile 38-jährige Vorarlbergerin hatte sich fast auf den Tag genau vor einem Jahr (18. September 2025) in Predazzo schwer verletzt. Das erste Training verlief erfreulich, das verletzt gewesene linke Knie zeigte keine negativen Reaktionen. Nach einer Windkanal-Vorbereitung und Testfahrten im Auslauf sind nun auch die ersten Sprünge gelungen.

„Das war heute ein ganz besonderer Moment für mich“, sagte Pinkelnig in einer ÖSV-Aussendung und bedankte sich bei allen Unterstützern. „Nach so langer Zeit wieder oben auf der Schanze zu sitzen und tatsächlich loszufahren, war emotional und gleichzeitig einfach richtig schön. Natürlich war auch Respekt dabei, aber mit jedem Sprung ist das Vertrauen zurückgekommen.“ Das Knie habe alles gut mitgemacht, nun wolle sie nichts überstürzen und Schritt für Schritt weitermachen.

Pinkelnig hatte sich vor Jahresfrist beim Sommer-Grand-Prix einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Meniskusrisse und einen Knorpelschaden zugezogen. Auch ÖSV-Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart war zufrieden. „Der heutige Tag stimmt uns sehr zuversichtlich.“