Seit 10 Jahren: Dieser Laden in Gallizien kost’ nix

Gegründet im Juli 2016, ist das Geschäft ein fester Bestandteil des Gemeindelebens und fördert Ressourcenschonung und Gemeinschaft.

„Kleidung, Bücher, Spielzeug, Geschirr, Haushaltsartikel und vieles mehr wechseln bei uns kostenlos den Besitzer – ganz nach dem Motto: ,Was der eine nicht mehr braucht, freut den anderen‘“, sagt Maria Lafrenz, die seit sieben Jahren Obfrau des „Kost-Nix-Ladens“ ist.

Vor zehn Jahren öffnete der Gratis-Laden in der ehemaligen Volksschule Möchling erstmals seine Türen. Was im Juli 2016 als nachhaltige Idee begann, ist heute ein fixer Bestandteil des Gemeindelebens in Gallizien. „Das Ziel war und ist es, gut erhaltenen Gegenständen ein zweites Leben zu schenken, Ressourcen zu schonen und Menschen miteinander zu verbinden“, so Lafrenz.

© KK/Privat Ein Blick in den Kost-Nix-Laden

Im Laufe der Jahre ist der „Kost-Nix-Laden“ weit mehr geworden als ein Ort des Tauschens. Lafrenz: „Er ist ein Treffpunkt für Menschen jeden Alters, ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der gelebten Nachbarschaft. Viele schöne Gespräche bei Kaffee und Kuchen sowie zahlreiche neue Bekanntschaften zeigen, dass Gemeinschaft bei uns großgeschrieben wird.“

Viele engagierte Menschen

Zudem lebe ein Projekt wie dieses vom Einsatz vieler engagierter Menschen. „Deshalb möchten wir allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, der Gemeinde Gallizien, unseren Spenderinnen und Spendern sowie allen Besucherinnen und Besuchern ein herzliches Dankeschön aussprechen. Ohne eure Unterstützung wäre diese Erfolgsgeschichte nicht möglich“, hebt Lafrenz hervor.

Außerdem sei das Mitmachen erwünscht. Der „Kost-Nix-Laden“ lebe nämlich vom ehrenamtlichen Engagement. Deshalb sind wir immer auf der Suche nach freiwilligen Helferinnen und Helfern. Wer Freude daran habe, sich für Nachhaltigkeit und ein gutes Miteinander einzusetzen, sei jederzeit herzlich willkommen. Lafrenz: „Ob regelmäßig oder gelegentlich – jede helfende Hand zählt und bereichert unser Team.“