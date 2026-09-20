Osttiroler Nachwuchskicker fühlten sich wie ihre Vorbilder

Das U11-Team von Eintracht Osttirol in Lienz gewann ein Foto- und Videoshooting. Solche Inhalte kennen sie sonst nur von den großen Stars der Szene.

Tolle Auszeichnung für das U11-Team von Eintracht Osttirol in Lienz: Bei der österreichweiten McDonald‘s Aktion „Mäcci Nachwuchsflanke“ belegten die Jungfußballer den dritten Platz und erhielten als Gewinn ein professionelles Foto- und Videoshooting. Damit kann das Team künftig auf hochwertige Aufnahmen zurückgreifen, die für die eigene Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden können.

„Es ist toll, das ganze Jahr über mitzuverfolgen, wie fleißig unsere Vereine mit den Mädels und Jungs trainieren und für ihre Matches in der ganzen Region unterwegs sind. Und dass das U11-Team dann auch noch Zeit für diesen coolen Videodreh gefunden hat, freut uns ganz besonders“, sagt Karl Jurak, Franchisenehmer und Gastgeber des McDonald‘s Restaurants in Lienz.

© Frames Network/Christoph Maleh Vor der Kamera fühlten sich die jungen Fußballer sichtlich wohl

Junge Talente vor dem Vorhang

Die Aufnahmen der Mannschaft und des Vereins sollen für die Website und Social-Media-Kanäle zur Verfügung stehen, um das Team künftig auch abseits des Platzes in Szene zu setzen. „Für die Mannschaft ist das eine riesige Sache. Viele der Kinder kennen professionellen Fußballcontent vor allem aus sozialen Medien und dem Fernsehen, jetzt stehen sie selbst vor der Kamera. Das wird ihnen sicher noch lange in Erinnerung bleiben“, freut sich Martin Hinteregger, der hinter dem Team aus Osttirol steht.