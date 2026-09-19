Neues Bundesheer-Auto: Kärntner Panzerung, steirische Entwicklung

Exklusiv: Ineos steigt mit dem Grenadier weiter ins Defense-Geschäft ein – österreichischer Regierungsauftrag fix. Basisauto wurde bei Magna in Graz entwickelt und mit Kärntner Know-how aus Keutschach gepanzert.

Es ist eines der spektakulärsten Projekte in der Automobilszene: Sir Jim Ratcliffe, der Brite, der ein milliardenschweres Kunststoff- und Chemieimperium aufgebaut hat, wollte sich die Rechte am alten Landrover Defender sichern – weil Landrover nicht mitspielte, baute er sein eigenes Autoprojekt auf. In einem Londoner Pub, der den bezeichnenden Namen Grenadier trägt, skizziert er seine Vorstellungen erstmals. Ratcliffe, Teilhaber des Mercedes-F1-Teams, gibt als Anteilsbesitzer beim Fußballklub Manchester United den Ton an und leistete sich inklusive eines eigenen Rad-Profi-Teams ein ganzes Portfolio an Unternehmen.

Dieses Erstlingswerk Grenadier wurde nach Ratcliffs Vorgaben (auch bei den weltweiten ultraharten Testfahrten war er an Bord) bei Magna Steyr in Graz entwickelt. Das Fahrzeug ist ein Urmeter eines Geländeautos, dessen Cockpit aussieht wie in einem Hubschrauber. Der Grenadier ist kompromisslos aufgebaut, samt Starrachsen und Überbelastungsoptionen (höhere Gewichtsbelastung auf Dauer) – aber natürlich ein Nischenprodukt. Das trifft jetzt freilich den Zeitgeist: Defense heißt das Schlagwort, immer mehr Unternehmen, die in der Autokrise Verluste schreiben, wollen ihre Geschäfte in diesen Bereich verlagern. Selbst Volkswagen verkauft ein ganzes Werk an eine israelische Firma, die Systeme für Raketenabwehr baut.

1 / 6 Spezialeinsätze mit dem Enhanced Protection Vehicle: Ineos Grenadier © Ineos

Beim Ineos Grenadier, der in Hambach (ehemaliges Mercedes-Werk) in mehreren Karosserievarianten produziert wird, geht es freilich um das Fahrzeug – und um die Möglichkeit die Stückzahlen zu pushen. Mastermind hinter dem Projekt ist Ineos-Technik-Vorstand Hans-Peter Pessler, eine Ex-Magna-Führungskraft, der den Grenadier mit seinem Team entwickelt und letztlich den Produktionsanlauf gerettet hat – und dann von Sir Jim Ratcliffe vom Fleck weg engagiert wurde. Pessler ist und war unermüdlich in Europa und Übersee unterwegs, um den Grenadier ins Flottengeschäft zu bringen, die Marke ist so etwas wie seine Lebensaufgabe geworden.

Ineos ist deshalb längst auf den Notizzetteln der Defense-Beschaffungseinheiten unterschiedlicher Länder gelandet. Gerüchten zufolge geht es um mehrere europäische Länder, dazu sickert man ins internationale Flottengeschäft ein, was etwa Feuerwehrfahrzeuge für Spezialeinsätze betrifft.

Jetzt kann man exklusiv einen Erfolg im Defense-Bereich verbuchen: Man hat einen Beschaffungsauftrag der österreichischen Regierung gewonnen – und sich gegen die versammelte Konkurrenz durchgesetzt.

Auch, wenn niemand offiziell Stellung beziehen will, liegt es nahe, dass es sich um das österreichische Bundesheer handelt. Besonders sind nämlich die Umstände: Die Kärntner Spezialfirma Tusch mit Sitz in Keutschach übernahm die Spezial-Panzerung. Seit rund 30 Jahren ist das Kärntner Unternehmen in dem extrem herausfordernden Geschäft, hat jede Menge Top-Secret-Aufträge für Panzerungen, vom Hubschrauber bis zum Auto. Die Auftraggeber heißen Cobra oder GSG 9 (deutsche Spezialeinheit).

Firmenchef Valentin Tusch darf natürlich keine Details verraten, nur so viel ist durchgesickert: Die Anforderungen an die Panzerungen ändern sich laufend, neue Richtlinien, neue Projektil- und Sprengstoffarten sind im Umlauf – die Autos müssen gegen die neuesten Bedrohungslagen sicher gemacht werden. Es geht um Uran- oder Plasmageschoße genauso wie um neue Materialien bei der Panzerung, von der Keramik bis zu speziellen Kohlenfaserstoffen.

Der Grenadier habe sich durchgesetzt, weil er das beste Fundament besitze, heißt es intern. Starrachsen, 30 Prozent Überladung dauerhaft (verträgt mehr Gewicht), weniger Teile, damit leichter reparierbar, unterschiedliche Radstände, vielseitig wandelbare Aufbaumöglichkeiten – das ist das Portfolio, auf das es im Defense-Bereich ankommt. So versucht man auch den in Graz gefertigten G zu konkurrenzieren.

Tusch lässt sich übrigens nur einen Satz entlocken: „Wir machen keine Panzerung von der Stange, wir bauen maßgeschneiderte Lösungen für die Panzerungen.“

Dass Ineos mit dem in Graz entwickelten und in England designten Grenadier diesen Weg einschlägt, hatte sich schon abgezeichnet. Man wächst langsam zur fixen Größe im Defense-Bereich. Nicht nur, dass im Sicherheitsbereich und im Grenzschutz von Polen, Slowakei oder Deutschland und Ungarn bereits speziell aufbereitete Grenadier-Modelle unterwegs sind – Antiterroreinheiten in Deutschland oder Frankreich setzen ebenso auf Ineos, genauso wie die Feuerwehr in Monaco.

Insgesamt wurden bisher über 36.000 Grenadier-Modelle an private Konsumenten weltweit verkauft.