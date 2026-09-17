Anrainer von Frankfurter Flughafen an Malaria gestorben

Nach zwei Infektionen mit Malaria nahe dem Flughafen von Frankfurt am Main in Deutschland ist ein Mensch an den Folgen gestorben. Die Person wohnte in unmittelbarer Nähe zum Flughafen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der im Juli bekanntgewordenen sogenannten Flughafen-Malaria stieg damit auf drei. Bei den Krankheitsüberträgern dürfte es sich um per Flieger eingeschleppte Mücken handeln. Zuvor waren zwei Airport-Mitarbeiter gestorben.

© APA/AFP Dritter Todesfall nach zuvor zwei Airport-Mitarbeitern