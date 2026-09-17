Erdoğan will 2028 erneut bei der Präsidentenwahl antreten

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan will 2028 erneut kandidieren und setzt zur Umgehung der Verfassung offenbar auf eine vorgezogene Präsidentenwahl. "Wenn 360 Abgeordnete einen Beschluss zum Ansetzen von Neuwahlen unterstützen, werden diese am 16. April 2028 stattfinden", sagte Erdoğans Rechtsberater Mehmet Ucum am Donnerstag nach Angaben des Senders NTV und der Zeitung "Cumhuriyet". Normalerweise würde der Urnengang im Mai 2028 stattfinden.

© APA/AFP (FILES) Turkey's President Recep Tayyip Erdogan gives a press conference during the G20 Leaders' Meeting in Rio de Janeiro, Brazil, on November 19, 2024. A top adviser to Recep Tayyip Erdogan said the Turkish leader would run again in an early election likely to be held in April 2028, media outlets reported on September 17, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)