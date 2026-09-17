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Erdoğan will 2028 erneut bei der Präsidentenwahl antreten
Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan will 2028 erneut kandidieren und setzt zur Umgehung der Verfassung offenbar auf eine vorgezogene Präsidentenwahl. "Wenn 360 Abgeordnete einen Beschluss zum Ansetzen von Neuwahlen unterstützen, werden diese am 16. April 2028 stattfinden", sagte Erdoğans Rechtsberater Mehmet Ucum am Donnerstag nach Angaben des Senders NTV und der Zeitung "Cumhuriyet". Normalerweise würde der Urnengang im Mai 2028 stattfinden.