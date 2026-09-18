Benjamin Zeiselbergers Wechsel wie vom SK Sturm zum GAK

Benjamin Zeiselbergers (37) Wechsel sorgt für Brisanz im Derby zwischen Trieben und Gaishorn.

Es war wohl jener Transfer, der im Ennstal in der Übertrittszeit für am meisten Aufsehen sorgte: Triebens Benjamin Zeiselberger wechselte zum Erzrivalen Gaishorn. Die Trieben-Legende erklärt die Hintergründe: „Ich habe nach dem Frühjahr gemerkt, dass sich viele Junge immer auf mich verlassen haben und ich es besser finde, wenn die Jungen das übernehmen. Mein Plan war zuerst zurück nach Rottenmann zu gehen, weil ich nicht weit fahren wollte. Aber sie spielen nur in der 1. Klasse.“ Über einen alten Bekannten entstand dann der Kontakt nach Gaishorn. „Trainer Alfred Wieser ist einer meiner besten Freunde und er hat mich dann angeredet“, sagt Zeiselberger. „Ich habe lange überlegt und sogar mit meinem Papa geredet. Er hat mir gesagt, ich soll es ja nicht tun“, sagt der 37-Jährige. Schlussendlich kam der Transfer zustande, was viele überraschte. „Ich bin ein Erz-Triebener, vor vier Jahren wäre das für mich nicht vorstellbar gewesen.“ Aber wer Zeiselberger kennt, der weiß: „Mir taugt es gegen den Strom zu schwimmen.“ Am Samstag (16 Uhr) ist Trieben zu Gast in Gaishorn und das Derby erhält durch die Personalie Zeiselberger einen besonderen Charakter.

Zudem trifft der Überläufer auf seinen Ex-Kapitän in Rottenmann, Adnan Jasarevic, der vor kurzem in Trieben als Trainer übernahm. Ebenso wartet ein Familienduell. „Ich spiele wegen Bastian Schweinsteiger seit Jahren mit der Nummer 31“, sagt Zeiselberger, der oft „BZ31“ abgekürzt wird. „Mein Schwager Florian Haberl spielt in Trieben mit der Nummer 31“, sagt er und legt gleich noch eine Kampfansage nach: „Ich bin mir sicher, dass ich das Spiel mit einem Tor entscheiden kann. Jubeln werde ich aber nicht.“