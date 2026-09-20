Anrainer wütend: Unmut über Baustelle in Kärntner Landgemeinde

Bauprojekt in St. Michael am Zollfeld regt auf. Seit Monaten ruht laut Anrainern jegliche Bautätigkeit. Der Bauherr spricht allerdings von Baufortschritt.

Mit der „Residenz St. Michael am Zollfeld“ brachte die MS-Projektgesellschaft m.b.H. in der Klagenfurter Umlandgemeinde acht Eigentumswohnungen auf dem Markt. Doch statt hektischer Betriebsamkeit auf der Baustelle in der knapp 200-Seelen-Ortschaft beobachten Nachbarn in den letzten Wochen und Monaten verwundert Stillstand. „Vor drei Monaten wurden die Baucontainer weggebracht und nun steht die Ruine da“, erzählt ein Bewohner. Und auch ein Lokalaugenschein zeigt – von einem Bagger, einem Kran, Mischmaschinen, Rüttelplatten und geschweige denn Bauarbeiter fehlt jede Spur.

„Eine verlassene Bauruine mitten in der Ortschaft sieht einfach nur fatal aus“, bringt es ein anderer Dorfbewohner auf den Punkt. Auch Maria Saals Bürgermeister Franz Pfaller (SPÖ) zeigt sich ob der Entwicklung nicht besonders erfreut. „Die Gemeinde hat da aber keinen Zugriff“, erklärt das Gemeindeoberhaupt und beruft sich auf eine aufrechte Baubewilligung für das Projekt. „Mir ist aber schon bewusst, dass es rein optisch nicht das Beste ist“, so Pfaller weiter.

© Markus Traussnig Maria Saals Bürgermeister Franz Pfaller (SPÖ) hat keine Handhabe

Bauherr Diethard Habernig versteht die Aufregung nicht: „Der Bau ist nicht eingestellt. Es gab in den letzten Monaten massive Baubewegungen.“ Zuletzt wurde der gesamte Rohbau erfolgreich abgeschlossen. Beim gegenständlichen Bauvorhaben handle es sich um ein privates Bauvorhaben, welches ausschließlich mit privatem Kapital und keinerlei öffentlichem Fördermittel noch mit anderwärtigen Förderungen errichtet wird. Man sei voll im Zeitplan. Aktuell laufen die finalen Abstimmungen und Vergaben für die anstehenden Arbeiten. Sobald diese abgeschlossen sind, starten die Handwerksbetriebe mit den nächsten Schritten direkt vor Ort. An einen genauen Zeitpunkt will er sich nicht festlegen. Und weiter: „Uns ist es ein großes Anliegen, dass unsere Baustellen stets in einem sauberen und ordentlichen Zustand sind. Da die schweren Geräte und Container für die kommenden Arbeiten vorerst nicht benötigt werden, wurden sie abtransportiert. Wir sind überzeugt, dass ein aufgeräumtes und übersichtliches Ortsbild auch für die Nachbarn wesentlich angenehmer ist, solange nicht aktiv gebaut wird“, erklärt Habernig abschließend.

Auf diversen Immobilienplattformen wird das Bauprojekt auch zum Kauf angeboten. Die einzelnen Wohneinheiten – acht Wohnungen sind demnach auf zwei Häuser aufgeteilt – bieten demnach drei Zimmer auf rund 65 Quadratmetern Wohnfläche im Obergeschoss mit einer Terrasse von 25 Quadratmetern und im Erdgeschoss mit einem Gartenanteil von 80 bis 100 Quadratmetern. Die Fertigstellung wird im Internet mit Juni 2027 angegeben.