Bisher nie gezeigte Monet-Werke werden in Paris versteigert

Zwei bisher noch nie gezeigte Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet werden im Oktober in einer Versteigerung angeboten. Eines davon mit dem Titel "Iris" aus dem Spätwerk des Meisters werde auf 22 bis 30 Millionen Euro geschätzt, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag mit. Dies sei der höchste Schätzpreis, den je ein zu versteigerndes Gemälde in Frankreich erreicht habe.

© APA/AFP A visitor take a picture of French painter Claude Monet’s painting Iris, 1924–1925, during a preview of 28 Impressionist works from the Schlumberger Collection unveiled ahead of the October 22, 2026, sale at Sotheby’s auction house in Paris on September 17, 2026. (Photo by LOU BENOIST / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION