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Bisher nie gezeigte Monet-Werke werden in Paris versteigert
Zwei bisher noch nie gezeigte Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet werden im Oktober in einer Versteigerung angeboten. Eines davon mit dem Titel "Iris" aus dem Spätwerk des Meisters werde auf 22 bis 30 Millionen Euro geschätzt, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag mit. Dies sei der höchste Schätzpreis, den je ein zu versteigerndes Gemälde in Frankreich erreicht habe.