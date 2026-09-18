„Joker“ Elias Neubauer hat sich warm geschossen

Voitsbergs Elias Neubauer traf zuletzt drei Mal in Folge als Einwechselspieler. Am Samstag (15.30 Uhr) wartet Austria Salzburg auf den Aufsteiger.

Auswärtsspiele bei Blau-Weiß Linz und Wacker Innsbruck, ein Cup-Heimspiel gegen Sturm Graz. Die Highlights nehmen für Voitsberg in dieser Saison kein Ende, denn am Samstag (15.30 Uhr) wartet mit dem Heimspiel gegen Austria Salzburg der nächste attraktive Gegner. „Es ist schon cool vor so vielen Leuten gegen diese Traditionsvereine zu spielen“, sagt Voitsbergs Elias Neubauer und fügt hinzu: „Es motiviert, wenn es so laut ist, auch wenn es oft Gesänge für den Gegner sind.“ Für Neubauer waren die vergangenen Wochen auf persönlicher Ebene durchaus erfolgreich. Der 24-Jährige traf in den vergangenen drei Pflichtspielen jeweils einmal. „Das motiviert mich natürlich. Man kann es sich aber nicht vornehmen, immer zu treffen“, sagt Neubauer. Dabei war Neubauer aber jedes Mal als Joker ins Spiel gekommen. „Letzte Saison habe ich noch fast immer gespielt, jetzt ist das anders. Aber auch wenn ich von der Bank komme, möchte ich meine Spielzeit nutzen und Gas geben“, sagt Neubauer. Bevorzugterweise spielt er am linken Flügel. „Da kann ich meine offensiven Qualitäten gut einbringen.“

Ursprünglich kommt Neubauer aus Jennersdorf im Burgenland, wechselte aber schon mit 15 Jahren in den Nachwuchs von Fürstenfeld. Über mehrere Stationen in der Steiermark fand er 2024 den Weg nach Voitsberg. Hier kann er dem Traum vom Profifußball nachgehen. Auch gegen Austria Salzburg hat Neubauer eine Marschroute parat. „Wir müssen unsere Tugenden bringen, also intensiv spielen und anpressen. Wir wollen an die zweite Hälfte gegen Innsbruck anschließen und dürfen keine Fehler machen.“ Zwar hat Voitsberg erst zwei Mal verloren, konnte aber auch erst einen Sieg bejubeln.