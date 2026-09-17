Klagenfurter Werbeagentur beschäftigt Konkursgericht

Seit drei Jahren gibt es die Werbeagentur Building Brand GmbH in Klagenfurt. Jetzt allerdings ist das Unternehmen ein Fall für das Konkursgericht.

Über gleich mehrere Gläubigeranträge wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren über die Building Brand GmbH am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Werbeagentur hat ihren Sitz am Viktringer Ring in der Kärntner Landeshauptstadt. Die Schuldnerin hatte vorher den Firmensitz in Innsbruck. Als Geschäftsführer fungiert Georg Micheu aus St. Kanzian. Das geben die Kreditschutzverbände über Aussendungen bekannt.

Diesen liegen noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Unklar ist auch, ob das Unternehmen fortgeführt wird. Warum die Agentur zahlungsunfähig ist, muss ebenfalls erst geklärt werden. Fest steht allerdings, dass zwei Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen sind.

Ab sofort können Gläubigerforderungen im Verfahren bis zum 19. Oktober 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Klaus Haslinglehner in Klagenfurt bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 3. November 2026 statt.