Casinos Austria investieren drei Millionen Euro in Velden

Der Standort am Wörthersee baut das Spielangebot aus und erweitert die Flächen. Neues Bar-Konzept mit modernen Cocktails und alkoholfreien Drinks wird umgesetzt.

Die Casinos Austria investieren drei Millionen Euro in den Standort Velden. Bereits in den vergangenen fünf Jahren flossen über elf Millionen Euro in Modernisierung, technische Infrastruktur und das Angebot des Standortes. Das aktuelle Investment soll das Casino Velden als Ganzjahresdestination weiter stärken, wie es in einer Presseaussendung heißt.

Anfang 2027 ist die Errichtung einer Lichtanlage sowie eines neuen Automatenbereiches geplant. Im Zuge dessen wird auch ein neues Bar-Konzept umgesetzt. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau eines ganzjährigen Angebots. „Diese Investitionen sind für uns ein klares Bekenntnis zum Casino-Standort Velden, zur Region sowie für ganz Kärnten. Dass wir auch vier Jahre vor Ablauf der Konzession in dieser Größenordnung investieren, zeigt, wie wichtig dieser Betrieb für Casinos Austria ist. Wir denken langfristig und entwickeln Velden gezielt weiter und stärken damit die wirtschaftliche Wertschöpfung und die touristische Attraktivität Österreichs“, sagt Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart.

Mehr Fläche

Ebenfalls ausgebaut wird das Spielangebot im Rahmen einer Erweiterung der Flächen für das Automatenspiel. Da neue Modelle deutlich größer sind, wird bis zu 25 Prozent mehr Fläche benötigt. Casino Velden Direktorin Marion Roseneder: „Die Anpassung der räumlichen Strukturen und der Ausbau des Flächenangebotes für Automatenspiel ist daher ein notwendiger Schritt für nachhaltige Innovation und um die wirtschaftliche Kraft des Casino Velden weiter zu stärken.“

In der neuen Bar will das Casino künftig verstärkt auf alkoholfreie Drinks und moderne Cocktail-Konzepte setzen. „Hochwertige alkoholfreie Angebote gewinnen zunehmend an Bedeutung – darauf reagieren wir mit einem zeitgemäßen Konzept und als moderner, verantwortungsvoller Gastgeber“, so Cuisino-Standortleiter Marcel Vanic.